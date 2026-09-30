Frankfurt (www.fondscheck.de) - Zehn neue ETFs und ein neuer ETN werden jetzt auf Deutsche Börse Xetra und an der Frankfurter Wertpapierbörse angeboten, so die Deutsche Börse AG.Der Sprott Rare Earths ex-China UCITS ETF (ISIN IE0009D15XXX) investiere in Unternehmen außerhalb Chinas, die in der Seltene-Erden-Industrie tätig seien, darunter in den Bereichen Abbau, Trennung, Raffination und Produktion von Seltene-Erden-Mineralien. Der Fonds konzentriere sich auf Unternehmen, die mindestens 25 Prozent ihres Umsatzes aus der Seltene-Erden-Industrie erzielen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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