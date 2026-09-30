Wien (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager L&G hat mehrere Änderungen in seinem europäischen Führungsteam bekannt gegeben, so die Experten von "FONDS professionell".Das Wholesale-Geschäft in Europa werde neu aufgestellt: Giancarlo Sandrin übernehme dessen Leitung, Philipp Königsmarck wird Deputy Head of Wholesale Europe. Patrik Hanser, bislang Head of Wholesale Distribution in Deutschland und Österreich, wechsele auf die neu geschaffene Position des Head of Digital Distribution Europe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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