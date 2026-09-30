Köln (ots) -Der Fachkräftemangel in der Physiotherapie spitzt sich weiter zu. Viele Praxen finden trotz hoher Nachfrage kaum qualifizierte Bewerber und müssen Patienten auf lange Wartelisten setzen. Gleichzeitig bleibt ein großes Potenzial häufig ungenutzt: die gezielte Gewinnung und Integration ausländischer Fachkräfte.In der Praxis zeigt sich, dass offene Stellen erfolgreich besetzt werden können, wenn Rekrutierung, Anerkennung und Integration gut aufeinander abgestimmt sind. Viele internationale Physiotherapeuten bringen hohe fachliche Kompetenz und große Motivation mit und werden schnell zu einer echten Verstärkung für das gesamte Praxisteam. Nachfolgend erfahren Sie, welche Hürden es bei der Rekrutierung gibt und wie Praxen neue Mitarbeiter erfolgreich integrieren und langfristig binden können.Wenn offene Stellen zum Dauerzustand werdenDer Personalmangel ist für viele Physiotherapiepraxen längst kein vorübergehendes Problem mehr. Schätzungen zufolge fehlen in Deutschland nach offizieller Schätzung rund 11.000 Physiotherapeuten, innerhalb der Branche ist teilweise sogar von deutlich mehr als 30.000 offenen Stellen die Rede. Gleichzeitig kommen jährlich nur etwa 2.500 neu ausgebildete Fachkräfte hinzu. In den kommenden Jahren dürfte sich die Situation zusätzlich verschärfen, weil ein erheblicher Teil der heute Beschäftigten in den Ruhestand geht.Die Folgen zeigen sich unmittelbar im Praxisalltag. Patienten warten teilweise wochenlang auf Termine, während vorhandene Teams stärker belastet werden. Praxisinhaber übernehmen dadurch häufig wieder selbst mehr Behandlungen. Hinzu kommt die wirtschaftliche Belastung: Ein zusätzlicher Therapeut kann einer Praxis rund 100.000 Euro Mehrumsatz pro Jahr ermöglichen. Bleibt eine Position dauerhaft frei, fehlt entsprechend Behandlungskapazität.Wer ausschließlich auf Bewerber aus dem deutschen Arbeitsmarkt setzt, stößt deshalb zunehmend an Grenzen. Internationale Rekrutierung kann den Bewerberkreis deutlich erweitern. In verschiedenen Herkunftsländern gibt es gut ausgebildete Physiotherapeuten, für die der heimische Arbeitsmarkt nicht genügend Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Fachliche Qualifikation ist daher häufig nicht die entscheidende Hürde.Sprache und Anerkennung frühzeitig klärenMit der Rekrutierung allein ist eine offene Stelle allerdings noch nicht nachhaltig besetzt. Besonders wichtig ist die sprachliche Vorbereitung. Physiotherapeuten müssen nicht nur allgemeines Deutsch beherrschen, sondern Beschwerden verstehen, Behandlungen erklären und sicher mit Patienten kommunizieren können. Eine gezielte Sprachausbildung sollte deshalb möglichst bereits im Herkunftsland beginnen und auch Fachsprache sowie typische Gesprächssituationen berücksichtigen.Daneben stellt das Anerkennungsverfahren Praxen und Bewerber vor organisatorische Herausforderungen. Da die Anerkennung in der Zuständigkeit der Bundesländer liegt, können vergleichbare Qualifikationen unterschiedlich bewertet werden. Hinzu kommen Visaverfahren, Termine bei Auslandsvertretungen und Wartezeiten. Diese Faktoren erschweren die Planung, weshalb Praxen ausreichend Vorlauf einkalkulieren sollten.Auch nach der Einreise ist Unterstützung gefragt. Wohnungssuche, Anmeldung, Bankkonto, Versicherung und Behördengänge müssen häufig parallel zum beruflichen Einstieg organisiert werden. Bleibt die neue Fachkraft damit allein, kann der ohnehin anspruchsvolle Neustart zusätzlich erschwert werden.Integration beginnt vor dem ersten ArbeitstagNicht nur die neue Fachkraft muss auf den Arbeitsbeginn vorbereitet werden. Ebenso wichtig ist das bestehende Team. Kollegen sollten beispielsweise wissen, wie die Anerkennungsphase abläuft, welche Tätigkeiten bereits ausgeübt werden dürfen und an wen sie sich bei Fragen wenden können. Fehlen solche Informationen, entstehen schnell Missverständnisse.Bereits bei der Auswahl sollte zudem darauf geachtet werden, dass Fachkraft und Arbeitgeber tatsächlich zusammenpassen. Region, familiäre Situation, fachliche Interessen und Praxiskultur spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Qualifikation. Ein persönliches Vorstellungsgespräch gibt beiden Seiten die Möglichkeit, Erwartungen frühzeitig abzugleichen und sich bewusst füreinander zu entscheiden.Nach dem Start kann ein fester Ansprechpartner im Team den Einstieg erleichtern. Gleichzeitig sollte die sprachliche Förderung weiterlaufen, denn das Sprachniveau bei der Ankunft ist lediglich der Ausgangspunkt. Entscheidend ist außerdem, die Begleitung nicht nach wenigen Wochen zu beenden. Gerade zwischen dem dritten und sechsten Monat können Schwierigkeiten auftreten, wenn die erste Orientierung abgeschlossen ist und der Arbeitsalltag zur Routine wird.Langfristige Bindung braucht PerspektivenWer internationale Physiotherapeuten dauerhaft halten möchte, sollte sie nicht lediglich als Lösung für eine vakante Stelle betrachten. Fortbildungen, Spezialisierungen und Entwicklungsmöglichkeiten zeigen, dass eine langfristige Zusammenarbeit vorgesehen ist. Nach abgeschlossener Anerkennung gehören dazu auch gleiche Aufgaben, Chancen und eine vergleichbare Bezahlung wie bei deutschen Kollegen.Für die Bindung zählt jedoch nicht allein der Arbeitsplatz. Viele Fachkräfte haben für den Wechsel nach Deutschland ihr bisheriges soziales Umfeld oder zunächst sogar ihre Familie zurückgelassen. Unterstützung beim Familiennachzug und beim Einleben am neuen Wohnort kann deshalb erheblichen Einfluss darauf haben, ob jemand langfristig bleibt.Internationale Rekrutierung ist damit kein kurzfristiger Ausweg aus dem Fachkräftemangel, sondern ein Prozess, der Vorbereitung und Begleitung verlangt. Praxen müssen Auswahl, Sprache, Anerkennung und Integration zusammendenken. Gelingt das, lässt sich der Kreis potenzieller Mitarbeiter deutlich erweitern - und aus einer schwer zu besetzenden Stelle kann eine langfristige Verstärkung für das Team werden.Über Tobias Frese:Tobias Frese ist Gründer und Geschäftsführer der Frese Recruiting GmbH. Die Personalagentur vermittelt qualifizierte Physiotherapeuten aus dem Ausland an deutsche Praxen. Dabei übernimmt die Agentur den kompletten Prozess von Auswahl bis Integration. Mehr Informationen unter: www.frese-recruiting.dePressekontakt:Frese Recruiting GmbHVertreten durch: Tobias FreseE-Mail: info@frese-recruiting.deWebseite: https://www.frese-recruiting.de/Original-Content von: Frese Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178186/6362066