Das in Monaco und Miami ansässige Beratungsunternehmen entwickelt ein neues Modell für den Erwerb von Yachten mit extrem hohem Wert, bei dem Zugang, Verhandlung, technische Expertise und selektive, vom Gründer geleitete Vertretung kombiniert werden.

Royal Yacht International hat PROJECT M angekündigt, eine vollkommen benutzerdefinierte 132-Meter-Lürssen-Superyacht mit mehr als 6.000 GT. Für den Gründer und CEO von Royal Yacht International Tommaso Chiabra geht es bei dem Projekt aber weniger um die Größe und mehr darum, was es repräsentiert.

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Project M

Die außergewöhnlichsten Yachten der Welt, die ganz oben im Luxusmarkt anzusiedeln sind, lassen sich zunehmend schwieriger reproduzieren. Nur eine kleine Anzahl an Werften können Projekte dieser Größenordnung ausführen. Die Konstruktion dauert Jahre. Spezialistenfähigkeiten sind begrenzt. Bauplätze sind rar. Und der Wiederbeschaffungspreis kann sich zwischen Vertragsabschluss und Lieferung drastisch ändern.

"Normale Menschen sehen sich den Kaufpreis an. Anspruchsvolle Eigentümer sehen sich den Wiederbeschaffungswert an. Was müsste man ausgeben, und wie lange müsste man warten, um Ihre Yacht nachzubauen, sobald sie geliefert wurde?"

Für RYI ändert sich damit die Rolle des Yachtmaklers.

HUNDERTE MILLIONEN VERDIENEN VERTRETUNG DER KÄUFERSEITE

RYI positioniert sich nicht nur als Makler, sondern auch als unabhängiger Berater der Käuferseite, der ausschließlich den Eigentümer vertritt.

Die Rolle des Unternehmens kann beginnen, bevor eine Werft oder ein Konstrukteur ausgesucht wurde, und umfasst die Definition der Vorgaben, die Herstellung von Wettbewerb zwischen den Bauern, die Zusammenstellung technischer Expertise, die Aushandlung der Handelsbedingungen und die Begleitung des Kunden während Bau und Lieferung.

PROJECT M entsprach genau diesem Modell.

Der Eigentümer wusste nach umfangreicher Erfahrung auf einigen der weltweit größten Yachten genau, was er wollte. Aber keines der existierenden Modelle vereinte all seine Wünsche.

RYI half dabei, diese Anforderung in ein Projekt umzuwandeln, stellte das Team zusammen und vergab den Bau der 132-Meter-Yacht schließlich an Lürssen, wobei das Außendesign von Espen Øino stammen wird.

"Die perfekte Yacht gab es nicht, also haben wir unserem Kunden dabei geholfen, sie zu kreieren. Unser Job besteht nicht nur darin, jemandem zu helfen, hunderte Millionen auszugeben, sondern sie auf intelligente Weise auszugeben."

Für Tommaso Chiabra können selbst kleine Unterschiede in den Handelsbedingungen Millionen von Dollar ausmachen.

Der Kaufpreis ist jedoch nur ein Teil der Gleichung.

Werft, Konstrukteur, Spezifikation, Technologie, Zeitrahmen, Vertragsstruktur und Änderungsaufträge können sich auf die zukünftige Begehrtheit und den zukünftigen Wert auswirken.

"Der teuerste Fehler ist nicht unbedingt, zu viel zu zahlen. Er besteht darin, die falsche Yacht zu bauen.

VOM LUXUSKAUF ZUM KNAPPEN VERMÖGENSWERT

Tommaso Chiabra behauptet nicht, dass jede Yacht eine Investition ist.

"Die meisten Yachten sind keine Investitionen. Aber eine außergewöhnliche Yacht, von der richtigen Werft, die von den richtigen Konstrukteuren entworfen und zu den richtigen wirtschaftlichen Konditionen in Auftrag gegeben wurde, kann zu einem außerordentlich knappen Vermögenswert werden.

Er vergleicht das Prinzip mit anderen Sammlerkategorien, in denen Herkunft, Qualität, Knappheit und Begehrtheit bestimmen, welche Vermögenswerte sich anders verhalten als der breitere Markt.

"Wir versprechen keine Wertschätzung. Aber wir können jede wichtige Entscheidung unter Berücksichtigung der Werterhaltung, der zukünftigen Begehrtheit und der unnötigen Wertminderung treffen.

ZUGANG IST TEIL DES WERTS

RYI ist der Meinung, dass seine Beziehungen zu Werften, Konstrukteuren, technischen Spezialisten und Anbietern eine andere Art der Hebelwirkung für seine Kunden bieten.

"Unser Vorteil besteht nicht nur darin, dass wir wissen, wen wir anrufen müssen, sondern dass wir genug Glaubwürdigkeit besitzen, um andere dazu zu bringen, uns zuzuhören."

Dieser Zugang ist auch etwas, das RYI bewusst begrenzt.

Das Unternehmen akzeptiert nur eine gewisse Anzahl an großen Kauf- und Neubauaufträgen, und Tommaso Chiabra beteiligt sich persönlich an den bedeutendsten Projekten.

"Ich möchte nicht 100 Neubaukunden. Ich möchte eine Handvoll außergewöhnlicher Kunden, für die wir außergewöhnliche Arbeit leisten können", sagt er. "Bevor ich mich fünf oder sechs Jahre für ein Projekt verpflichte, muss ich den Eigentümer kennenlernen. Wir brauchen Vertrauen, Chemie und Kompatibilität. Auf diesem Niveau ist der Bau einer Yacht fast mit einer Hochzeit zu vergleichen."

DIE MILLIARDEN-DOLLAR-YACHT

Tommaso Chiabra glaubt, dass sich der Markt auf ein vollkommen neues Niveau zu bewegt. "Vor zwanzig Jahren sorgte eine 50-Millionen-Dollar-Yacht für Schlagzeilen. Jetzt kommen wir ins Zeitalter der Milliarden-Dollar-Yacht.

Seine Ambition für RYI ist genauso explizit:

"Ich möchte, dass Royal Yacht International das Unternehmen ist, das den weltweit ersten Milliarden-Dollar-Yachtkauf abwickelt. Ich möchte, dass RYI an den Transaktionen beteiligt ist, die neu definieren, was im Yachtgeschäft möglich ist, nicht nur an der Anzahl der verkauften Yachten.

ÜBER ROYAL YACHT INTERNATIONAL

Royal Yacht International ist in Monaco und Miami tätig und ist auf Verkauf, Charter, Management und Neubau spezialisiert.

Sie denken über Ihre nächste Yacht nach? Sprechen Sie erst mit RYI, und dann mit der Werft.

www.royalyachtinternational.com

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