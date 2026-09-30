Hamburg (ots) -Mit dem neuen Konzept "The Longevity Voyage" greift SEA CLOUD CRUISES den Mega-Trend im Luxussegment auf. Gemeinsam mit Longevity Travel, dem Spezialisten für innovative Gesundheitsprogramme, hat der Hamburger Anbieter exklusiver Segelkreuzfahrten ein Reiseformat entwickelt, das Impulse für ein langes, gesundes Leben mit der besonderen Entschleunigung einer Reise unter Segeln verbindet. Den Auftakt macht eine Reise ab Nizza durch das westliche Mittelmeer vom 4. bis 11. Mai 2027 an Bord der SEA CLOUD SPIRIT, die zweite Reise führt vom 5. bis 12. Dezember 2027 zu den Kleinen Antillen und Grenadinen in die Karibik. Weitere Formate unter dem Dach "Body, Mind & Sail" sind für 2028 in Planung.Immer mehr anspruchsvolle Reisende nutzen die schönste Zeit des Jahres nicht nur, um neue Orte zu entdecken, sondern auch, um bewusst in die eigene Gesundheit und Lebensqualität zu investieren. Die langsamere Art des Unterwegsseins an Bord eines Großseglers, im Rhythmus des Meeres und weitab vom Alltag bietet dafür die besten Voraussetzungen und schafft Raum für Erholung, Regeneration und neue Perspektiven.Genau hier setzt die "The Longevity Voyage" an. Auf zwei ausgewählten Reisen der SEA CLOUD SPIRIT durch das westliche Mittelmeer und die Karibik erwarten Gäste gezielte Impulse für körperliches und mentales Wohlbefinden, von Bewegung und Regeneration bis zu persönlicher medizinischer Begleitung."Mit neuen Konzepten wie der "The Longevity Voyage" möchten wir Menschen für SEA CLOUD begeistern, die Individualität, persönlichen Freiraum und außergewöhnliche Erlebnisse schätzen und unsere besondere Art des Reisens unter Segeln bisher noch nicht für sich entdeckt haben", erklärt Carsten Sühring, Direktor Vertrieb bei SEA CLOUD CRUISES.Individuelle Begleitung vor und während der ReiseBegleitet werden die Reisen von Dr. Thomas Voit, Mediziner und Inhaber des Longevity Centers Nürnberg, sowie Markus Havermann und Heike Schiller, Gründer von Longevity Travel. Dabei ist die Reise bewusst nicht als Medical Retreat oder verpflichtendes Gesundheitsprogramm konzipiert. Die Gäste entscheiden selbst, welche Angebote sie nutzen und wie intensiv sie sich mit dem Thema beschäftigen möchten.Für Gäste, die tiefer einsteigen möchten, wird zusätzlich ein individuell abgestimmtes Longevity-Paket angeboten. Die persönliche Begleitung beginnt bereits vor der Reise mit einer Analyse und medizinischen Vorbereitung und wird an Bord durch ausgewählte Messungen, ärztliche Gespräche und Regenerationsangebote fortgeführt. Die einzelnen Leistungen können gegen Aufpreis hinzugebucht werden (Details siehe unten)."Longevity ist für mich keine Frage von Tests und kurzfristiger Selbstoptimierung", sagt Experte Dr. Thomas Voit. "Entscheidend ist, die individuellen Stellschrauben für Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu verstehen und daraus Veränderungen abzuleiten, die langfristig in das eigene Leben passen. Eine Reise unter Segeln bietet dafür einen besonderen Vorteil: Mit dem notwendigen Abstand vom Alltag entsteht der Raum, den Blick ganz bewusst auf sich selbst zu richten."Bewegung, Regeneration und Inspiration für ein gesundes LebenAuch jenseits der medizinischen Begleitung steht die Reise im Zeichen von Longevity: Gemeinsame Yoga-Sessions an Deck, Walking- und Joggingrunden an Land sowie kurze Formate für Mobility, Atmung und Regeneration bringen Bewegung und Entspannung in den Reisealltag. Vorträge von Dr. Thomas Voit und den mitreisenden Experten Heike Schiller und Markus Havermann zu den Themen Ernährung und Schlaf sowie Stressmanagement und soziale Beziehungen ergänzen das Programm. Ein Angebot an Speisen, inspiriert durch die Prinzipien moderner Longevity-Ernährung, setzen zusätzliche Impulse für eine bewusste Lebensweise.Jeder Gast entscheidet selbst, welche Angebote zu den eigenen Bedürfnissen passen und wie intensiv er oder sie diese nutzen möchte. So kann bereits ein Gespräch, eine Trainingseinheit oder ein neuer Gedanke zum Impuls werden, der über die Reise hinauswirkt.Reiseinformationen- Frühsommer auf mediterrane Art (SCS-2714) | Reisezeitraum: 4. bis 11. Mai 2027 (7 Nächte) | Segelroute: von Nizza bis Nizza entlang der malerischen Küsten von Bella Italia, Korsika und der mondänen Côte d'Azur | Reisepreis ab EUR EUR 5.790,- pro Person (Doppelkabine)- Durch ein Meer von Trauminseln (SCS-2742) | Reisezeitraum: 5. bis 12. Dezember 2027 (7 Nächte) | Segelroute: St. Maarten bis St. Maarten (Kleine Antillen & Grenadinen) | Reisepreis ab EUR EUR 5.590,- pro Person (Doppelkabine)- In diesen Preisen sind die Fachvorträge durch die Longevity-Experten, das tägliche Sportangebot sowie das kulinarische Longevity-Angebot inklusive.- Weitere Informationen: https://www.seacloud.com/de/longevity/- Alle Reisen sind buchbar über die Kreuzfahrtberatung von SEA CLOUD CRUISES (E-Mail: kreuzfahrtberatung@seacloud.com, Tel.: +49 (0)40-30 95 92-50), auf seacloud.com, Longevity-travel.de und in ausgewählten Reisebüros.Zusätzliches AngebotGäste können ihre Longevity-Begleitung an Bord individuell erweitern: Vor der Reise erfolgen eine strukturierte Anamnese und eine 30-minütige Videosprechstunde mit Dr. Voit. Während der Reise können Sie Ihre Herzratenvariabilität, Muskelkraft und kardiovaskuläre Gesundheit erfassen lassen sowie in vertiefenden ärztlichen Gesprächen besprechen. Aufpreis pro Person: 1.495 EUR / maximum 10 GästeÜber Dr. Thomas VoitDr. Thomas Voit ist Sportmediziner, Arzt mit Schwerpunkt Präventions- und Allgemeinmedizin sowie Sportwissenschaftler und wissenschaftlich im Bereich Stoffwechsel, Belastungsphysiologie und individualisierte Gesundheitsstrategien tätig. Er ist Inhaber des Longevity Centers Nürnberg. Parallel betreut er als Teamarzt die Nationalmannschaften des Deutschen Basketball Bundes. Er verbindet fundierte medizinische Expertise mit einem persönlichen Blick auf die individuellen Voraussetzungen jedes Gastes. In Vorträgen und persönlichen Gesprächen gibt er Einblicke in moderne Prävention und macht komplexe Zusammenhänge rund um Gesundheit und gesundes Altern verständlich.Über die SEA CLOUD SPIRITDie SEA CLOUD SPIRIT ist das neueste Schiff der Hamburger Traditionsreederei Sea Cloud Cruises und steht seit 2021 für exklusive Segelreisen mit Privatyacht-Atmosphäre. Der Dreimaster bietet Platz für maximal 136 Gäste und verbindet maritimes Segelerlebnis mit den Annehmlichkeiten eines Kreuzfahrtschiffs, hohem Komfort, kulinarischem Anspruch und persönlichem Service. An Bord stehen 69 Suiten und Kabinen zur Verfügung, ein Teil davon mit privatem Balkon. Großzügige Decksflächen, ein Fine-Dining-Restaurant sowie ein Bistro an Deck prägen das Bordleben; ein Wellnessbereich und ein Fitnessraum ergänzen das Angebot.Über SEA CLOUD CRUISESSEA CLOUD CRUISES bietet seit 1979 Segelkreuzfahrten im Luxussegment an. An Bord der Großsegler trifft traditionelles Segeln auf gehobenen Komfort, mit kleinen Gästezahlen und Privatyacht-Atmosphäre. Die Reisen führen in ausgewählte Segelreviere im Mittelmeer und Atlantik sowie in die Karibik und nach Mittelamerika. Abseits bekannter Pfade erleben Gäste außergewöhnliche Momente an Bord und an Land.Pressekontakt:Godja SönnichsenE-Mail: gsoennichsen@seacloud.comMobil: +49 151 5068 5092Original-Content von: Sea Cloud Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174841/6362072