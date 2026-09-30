Mainz (ots) -Auch auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse (7. bis 11. Oktober 2026) präsentieren ARD, ZDF und 3sat wieder ein gemeinsames Programm von der Literaturbühne im Forum der Messe. Die Kooperation zeigt die Vielfalt der weltweit größten Bücherschau, ob vor Ort, im Netz, TV oder Radio. Mit dabei sind Autorinnen und Autoren wie Sven Regener, Giséle Pelicot, Ilko-Sascha Kowalczuk, Susan Neiman, Dörte Hansen, Frauke Brosius-Gersdorf, Caroline Wahl, Robert Habeck, Cornelia Funke und Christoph Kramer sowie die Trägerin oder der Träger des Deutschen Buchpreises 2026. Programmakzente von ARTE, phoenix, funk, KiKA, ARD Kultur und Deutschlandfunk Kultur runden das Angebot ab.Das Bühnenprogramm vor OrtAuf der Literaturbühne im Forum der Messe erwartet das Publikum täglich ein abwechslungsreiches Gesprächsprogramm zu den wichtigsten Büchern dieses Herbstes. Interviewt werden die Gäste unter anderem von: Thea Dorn, Denis Scheck, Salwa Houmsi, Michel Friedman, Mona Ameziane, Siham El-Maimouni, Katty Salié, Jo Schück, Susanne Fröhlich, Knut Cordsen, Vivian Perkovic, Nina Mavis Brunner, Cécile Schortmann und Ariane Binder. In der Reihe "Sheroes" debattiert die Schriftstellerin, Journalistin und Podcasterin Jagoda Marinic täglich mit Frauen, die in ihrer Arbeit starke Impulse setzen, ob kulturell oder politisch.Thea Dorn diskutiert gleich zweimal im "Literarischen Quartett": Am Donnerstag, 8. Oktober 2026, debattiert die ZDF-Moderatorin und Schriftstellerin mit drei jungen Literaturfans über deren aktuelle Lieblingsbücher, und am Samstag, 10. Oktober, findet "Das Literarische Zuschauerquartett" auf der Literaturbühne statt.3sat-Moderatorin Katrin Schumacher und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter Sandra Kegel, Kai Sina und Kais Harrabi werfen in der "Buchzeit" einen unterhaltsamen Blick auf ausgewählte Neuerscheinungen.Weitere beliebte Formate wie "Druckfrisch" mit Denis Scheck und Bärbel Schäfers "Bücher-Talk" oder die "Buch-Lounge" mit Mona Ameziane sind ebenfalls zu erleben. Außerdem wird der renommierte "aspekte"-Literaturpreis des ZDF für das beste deutschsprachige Debüt auf der Frankfurter Buchmesse vergeben.funk und KiKAAuf mehr als 500 Quadratmetern im Forum der Frankfurter Buchmesse entstehen 2026 Erlebnisräume für Kinder, Familien und junge Erwachsene. Mit interaktiven Mitmachangeboten, Talkformaten und einem vielfältigen Bühnenprogramm laden funk und KiKA von ARD und ZDF zum Entdecken, Ausprobieren und Austausch ein. Mit dabei sind: Creatorinnen und Creatoren, Moderatorinnen und Moderatoren sowie bekannte Figuren.Das Bühnenprogramm ortsunabhängig erlebenFür alle, die nicht vor Ort sein können, ist das Bühnenprogramm live und auf Abruf in den Streaming-Portalen, Online-Angeboten und Social-Media-Kanälen der drei Partner zugänglich. Der Livestream von der Literaturbühne ist abrufbar unter: ardkultur.de, buchmesse.zdf.de (https://www.zdf.de/die-literaturbuehne-auf-der-buchmesse-frankfurt-100) und 3sat.de/buchmesse.Gebündelt werden die Höhepunkte des Bühnenprogramms in zwei unterschiedlich ausführlichen Ausgaben der von ZDF, hr und 3sat gemeinschaftlich produzierten Sendung "dein buch. Das Beste von der Frankfurter Buchmesse 2026". In zwei Teilen à 90 Minuten sind sie ab Sonntag, 11. Oktober 2026, in den Streaming-Portalen der drei Partner zu sehen. 3sat zeigt diese Fassung am Sonntag, 11. Oktober 2026, 11.30 Uhr (Teil 1) und 2.35 Uhr (Teil 2). Das ZDF zeigt die Langfassung mit 180 Minuten am Montag, 12. Oktober 2026, 1.15 Uhr in seinem Programm.Ausstrahlungen und Beiträge rund um die BuchmesseIm ZDF ausgestrahlt werden "Das Literarische Quartett" sowie Beiträge und Berichte in "aspekte". In 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, ist nicht nur die "Buchzeit" zu sehen, sondern auch das 3sat-Magazin "Kulturzeit", das vorab und während der Messe werktäglich berichtet. Interessante Einblicke liefert zudem das ARD-Kulturmagazin "ttt - titel, thesen, temperamente". Ein abwechslungsreiches Programm zur Buchmesse bieten darüber hinaus die ARD-Kulturwellen im Hörfunk sowie in ARD Sounds.Literaturgala von 3satIm Rahmen der diesjährigen Literaturgala auf der Bühne von ZDF, ARD und 3sat stellen Thea Dorn und Denis Scheck mit ihren Gästen deren neueste Werke vor und diskutieren aktuelle Themen und Ereignisse. Mit dabei sind: Eva Menasse, Andrea Wulf, Sven Regener, Peter Wohlleben und Lutz Seiler. Außerdem erwarten sie den britisch-französischen Juristen und diesjährigen Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, Philippe Sands.Ausgestrahlt wird "Buchzeit - Die Literaturgala. Von der Frankfurter Buchmesse" am Samstag, 10. Oktober 2026, um 21.45 Uhr in 3sat. Höhepunkte der Gala werden am Sonntag, 8. November 2026, um 12 Uhr und Dienstag, 10. November 2026, um 16 Uhr in hr2-kultur, sowie auf hr2.de und in ARD Sounds zu hören sein.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Katharina Rudolph und Maja Tripkovic, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Rudolph.K@zdf.de und Tripkovic.M@zdf.de.Janina Schmid, hr-Kommunikation, erreichen Sie per E-Mail unter janina.schmid@hr.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Die hr-Kommunikation ist erreichbar per E-Mail unter kommunikation@hr.de oder telefonisch unter 069 - 155 3500.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/buchmesse) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Ausführliche Informationen finden Sie in der Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/das-beste-von-der-frankfurter-buchmesse-2026) im ZDF-Presseportal.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6362081