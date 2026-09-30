Mainz (ots) -Begleitendes Lernangebot von "planet schule" ab sofort online verfügbarDie Lernplattform der ARD bereitet die Doku zur Kultserie "Babylon Berlin" für den Unterricht auf. Schülerinnen und Schüler erhalten Informationen zur Machtübernahme der Nationalsozialisten und zum Aufbau der NS-Diktatur - verfügbar ab heute auf planet-schule.de."Babylon Berlin - Die Doku"In nur wenigen Wochen zerstören die Nationalsozialisten die Weimarer Republik. Demokratische Institutionen werden ausgeschaltet, politische Gegner verfolgt, Recht und Gesetz ausgehebelt. "Babylon Berlin - Die Doku" (https://www.ardmediathek.de/video/babylon-berlin/wie-die-demokratie-unterging/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIzNDkyMDY) beleuchtet die ersten Wochen des NS-Regimes anhand der Schicksale von sieben Menschen und zieht Parallelen zur politischen Situation heute."Babylon Berlin" wird zum Lernangebot"planet schule" nimmt sich die Doku vor und bereitet zentrale Themen für den Unterricht auf. Drei jeweils rund zwölfminütige Videoclips beleuchten die Machtübernahme der Nationalsozialisten, Propaganda und Gleichschaltung sowie den Aufbau der NS-Diktatur. Das Lernmaterial ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, sich gezielt mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen von 1933 auseinanderzusetzen und sie einzuordnen.Die Videos und begleitenden Lernmaterialien stehen ab sofort online (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.planet-schule.de%2Fschwerpunkt%2Fnationalsozialismus-und-zweiter-weltkrieg%2Fdeutschland-1933-start-102.html&data=05%7C02%7CMarissa.Leister%40swr.de%7Ca6a99617b69d4310e3bc08df01b2319b%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639231536983678753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=jgyTSFyIkJOroErtZKZZQZxaONyoYbJas2rNdVTltVg%3D&reserved=0) zur Verfügung."planet schule" ist die plattformübergreifende Marke der ARD für schulisches Lernen mit Spaß und Innovation - alles auf einer Plattform.Fotos über ARD-Foto.de (https://ard-foto.de/)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/deutschland-1933-babylon-berlin-macht-schuleNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6362078