Unterföhring (ots) -Warum ist unsere Energie zu teuer? Wo hilft künstliche Intelligenz wirklich? Warum ist unser Wohlstand in Gefahr? Journalistin Linda Zervakis will unsere Wirtschaft besser verstehen. Wen könnte sie dazu besser befragen als diejenigen, die sich jeden Tag damit beschäftigen, unsere Unternehmen nach vorne zu bringen und sie für aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu rüsten? Im neuen Interview-Format "Quick-Check Wirtschaft", ab Samstag, 17. Oktober 2026, um 11:50 Uhr in SAT.1 oder streamen auf Joyn, spricht Linda Zervakis in kompakten zehn Minuten mit sechs Spitzenmanagern über aktuelle Wirtschaftsthemen:- Philipp Schröder (CEO 1komma5Grad): "Innovationsstandort Deutschland - Verlierer oder Gewinner?" (17.10.)- Kim Felix Fromm (CIO Raisin): "Altersvorsorge goes Kapitalmarkt - Wie rette ich meine Rente?" (24.10.)- Florian Kraft (CEO Renault Deutschland): "E-Mobilität - Schaffen wir den Durchbruch?" (31.10.)- Felix Ahrens (CEO Frosta): "Energiewende - Wirtschaftsbooster oder Wirtschaftskiller?" (7.11.)- Christoph Werner (CEO dm): "Tradition trifft Zukunft - Ist das machbar?" (14.11.)- Kai Eberhardt (CFO Oviva): "Künstliche Intelligenz - Fluch oder Segen?" (21.11.)Bereits im Frühjahr befasste sich die Journalistin in der großen Reportage "LINDA ZERVAKIS. Made in Germany - zurück an die Weltspitze?" (https://www.joyn.de/play/serien/linda-zervakis/5-3-linda-zervakis-made-in-germany-zurueck-an-die-weltspitze?from=/serien/linda-zervakis) (jederzeit streamen auf Joyn) mit der Lage der deutschen Wirtschaft und machte sich auf die Suche nach den nächsten großen Zukunftsideen - mit spannenden Ergebnissen von Recycling bis Kernfusion.Das neue Interview-Format "Quick-Check Wirtschaft" läuft ab Samstag, 17. Oktober 2026, um 11:50 Uhr in SAT.1 - direkt im Anschluss an das "SAT.1 Frühstücksfernsehen am Samstag" - produziert von Redseven Entertainment.Die Wiederholung jeweils tags darauf sonntags, um 16:05 Uhr bei Kabel Eins oder jederzeit streamen auf Joyn.Pressekontakt:Frank WolkenhauerContent Communicationsemail: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6362091