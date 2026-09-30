Bonn (ots) -
Thementag
DEUTSCHE GESCHICHTE
Tag d. Dt. Einheit - 03.10.2026
(Redaktion: Sina Braasch & Arno Becker)
Ein Jahrhundert voller historischer Momente - phoenix lädt am 03. Oktober zum Thementag "Deutsche Geschichte" ein. Von den Goldenen Zwanzigern bis zur Jahrtausendwende, von Aufbruch, Krieg und Teilung bis zu Wiedervereinigung und Neubeginn: Der Thementag "Deutsche Geschichte" nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch prägende Jahrzehnte deutscher Vergangenheit.
In spannenden Dokumentationen mit bewegenden Zeitzeugenberichten und eindrucksvollen Archivaufnahmen werden die großen Wendepunkte der deutschen Geschichte lebendig. Wie haben historische Ereignisse das Land und die Menschen geprägt? Welche Entscheidungen wirken bis heute nach?
Ein Thementag, der Geschichte nicht nur erzählt, sondern vielschichtig erlebbar macht - und zeigt, warum der Blick in die Vergangenheit hilft, die Gegenwart besser zu verstehen.
Deutsche Geschichte - Ein Thementag zum Tag der Deutschen Einheit - am 03. Oktober 2026 ab 09.00 Uhr
Pressekontakt:
phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de
Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6362088
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Tag d. Dt. Einheit - 03.10.2026
(Redaktion: Sina Braasch & Arno Becker)
Ein Jahrhundert voller historischer Momente - phoenix lädt am 03. Oktober zum Thementag "Deutsche Geschichte" ein. Von den Goldenen Zwanzigern bis zur Jahrtausendwende, von Aufbruch, Krieg und Teilung bis zu Wiedervereinigung und Neubeginn: Der Thementag "Deutsche Geschichte" nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch prägende Jahrzehnte deutscher Vergangenheit.
In spannenden Dokumentationen mit bewegenden Zeitzeugenberichten und eindrucksvollen Archivaufnahmen werden die großen Wendepunkte der deutschen Geschichte lebendig. Wie haben historische Ereignisse das Land und die Menschen geprägt? Welche Entscheidungen wirken bis heute nach?
Ein Thementag, der Geschichte nicht nur erzählt, sondern vielschichtig erlebbar macht - und zeigt, warum der Blick in die Vergangenheit hilft, die Gegenwart besser zu verstehen.
Deutsche Geschichte - Ein Thementag zum Tag der Deutschen Einheit - am 03. Oktober 2026 ab 09.00 Uhr
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