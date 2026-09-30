Die Aktie von Joby Aviation notiert rund 70 Prozent unter ihrem Vorjahreshoch, während gleichzeitig mehrere potenziell kursbewegende Ereignisse näher rücken. Mit den ersten kommerziellen Passagieren in den USA, geplanten Einsätzen in Dubai, dem erwarteten Abschluss wichtiger Zulassungsschritte und dem Ausbau der Produktion könnte 2027 für Joby Aviation zu einem entscheidenden Geschäftsjahr werden. Ein Unternehmen für die nächste Generation der Luftmobilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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