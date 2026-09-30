Günstigeres Öl verschafft Gold etwas Luft. Steigende US-Anleiherenditen und mögliche weitere Zinserhöhungen belasten jedoch den Markt. Anleger warten nun auf Inflationsdaten und den US-Arbeitsmarktbericht. Im frühen Handel am Mittwoch verteuerte sich Gold am Kassamarkt um 0,41 Prozent auf 4.199,54 US-Dollar pro Feinunze (31,1 Gramm). Damit setzte sich das Plus von 1,6 Prozent vom Dienstag fort. Dennoch deutet sich für den September ein Verlust von rund sechs Prozent an. Druck kommt von den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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