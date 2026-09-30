Wetter in 4D alle 30 Minuten: Europas erstes geostationäres Infrarot-Sounder (IRS) nimmt den regulären Betrieb auf

Erstmals erhalten Wettervorhersager alle 30 Minuten nahezu in Echtzeit vierdimensionale Beobachtungen der Atmosphäre über Europa dank Europas erstem meteorologischen Infrarot-Echolot im geostationären Orbit.

EUMETSAT lädt Medienvertreterinnen und -vertreter ein, diesen Meilenstein gemeinsam mit uns zu erleben: Das Infrarot-Sounder (IRS) an Bord von MTG-S1 nimmt den regulären Betrieb auf. Aus diesem Anlass erhält MTG-S1 zugleich einen neuen Namen: Meteosat-13

Im Rahmen der Veranstaltung präsentiert EUMETSAT die ersten operationellen IRS-Daten sowie den 4D-"Wetterwürfel". Dieses Visualisierungs- und Datenmodell kombiniert Beobachtungen von Atmosphärenprofilen, Winden, Konvektion und Blitzen aus drei zentralen Instrumenten der Meteosat-Third-Generation-Satelliten. Vor MTG konnte ein derart umfassendes Bild nur mithilfe von Wettermodellen dargestellt werden. Nun lässt es sich auf Grundlage realer Beobachtungsdaten erstellen und alle 30 Minuten aktualisieren.

Journalistinnen und Journalisten erhalten die Gelegenheit, die neuen Daten kennenzulernen und zu erfahren, wie sie die Wettervorhersage und die Beobachtung sich rasch entwickelnder, potenziell gefährlicher Wetterlagen unterstützen können.

Medienvertreterinnen und -vertreter werden gebeten, sich bis zum 8. Oktober 2026 um 17:00 Uhr MESZ unter press@eumetsat.int anzumelden. Eine Anmeldung ist entweder für das gesamte Programm vor Ort oder ausschließlich für die Online-Teilnahme an der Pressekonferenz um 13:00 Uhr möglich.

Programm

Alle Zeitangaben in MESZ

11:00 Uhr Begrüßung und Blick hinter die Kulissen bei EUMETSAT

Vorstellung des MTG-S1-Satellitenmodells

Besuch des Missionskontrollraums, von dem aus der Satellit gesteuert wird

12:00 Uhr Mittagsbuffet und Möglichkeit für Interviews

Gelegenheit zum informellen Austausch mit EUMETSAT-Fachleuten und weiteren Teilnehmenden.

13:00 Uhr Pressekonferenz mit anschließender Fragerunde

Redner:

Phil Evans, Generaldirektor, EUMETSAT

Bojan Bojkov, Leiter der Abteilung Remote Sensing and Products, EUMETSAT

Tony McNally, Head of Earth System Assimilation und Principal Scientist, ECMWF

Im Anschluss: Fragerunde und Gelegenheit für Interviews.

Weitere Informationen zu MTG-S1 finden Sie auf unserer Presse-Seite.

Über EUMETSAT Verlässlich im Weltraum. Unverzichtbar auf der Erde.

Seit 1986 beobachtet EUMETSAT, die europäische Agentur für meteorologische Satelliten, Wetter und Klima aus dem Weltraum. Vier Meteosat-Satelliten überwachen kontinuierlich sich rasch entwickelnde Wetterereignisse, während zwei Metop-Satelliten Vorhersagen von bis zu zehn Tagen im Voraus unterstützen. EUMETSAT betreibt zudem Dienste im Rahmen des Copernicus-Programms und leitet die Entwicklung des Data Lake für "Destination Earth".

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EUMETSAT.

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