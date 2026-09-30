Leipzig (ots) -Die preisgekrönte MDR-Dokuserie geht in die vierte Runde: Sechs Teenager aus ganz Deutschland erleben den Zoo-Alltag in Leipzig, Dresden und Gera hautnah. Sie helfen bei der Tierpflege, engagieren sich für den Artenschutz und wachsen in ihrer gemeinsamen WG als Team zusammen. Die neuen Folgen sind ab 1. Oktober 2026 in der KiKA-App, bei kika.de und in der ARD Mediathek (1.ard.de/etk-ard) zu sehen, die lineare Ausstrahlung bei KiKA beginnt am 7. Oktober 2026, immer mittwochs in Doppelfolgen ab 20.10 Uhr.Wie fühlt es sich an, im Zoo zu arbeiten? Genau das erleben Alida, Anton, Djibril, Konstantin, Lilly und Noëmi. Ihr dreiwöchiges Zoo-Praktikum führt sie backstage in den Zoo Leipzig, den Zoo Dresden und den Tierpark Gera. Dort bekommen die Jugendlichen exklusive Einblicke hinter die Kulissen und werden Teil der Zoo-Teams. Sie unterstützen Tierpflegerinnen und Tierpfleger bei der täglichen Versorgung der Tiere, helfen bei Fütterungen, begleiten medizinische Trainings und dürfen sogar bei tierärztlichen Untersuchungen dabei sein.Doch die Arbeit im Zoo bedeutet weit mehr als Füttern und Saubermachen. Die "Elefant, Tiger & Kids" (ETK)-Gruppe beschäftigt sich intensiv mit Themen wie Artenschutz, Biodiversität und nachhaltiger Zoobewirtschaftung. Die Jugendlichen lernen, welche Rolle moderne Zoos beim Erhalt bedrohter Tierarten spielen und wie Tiere auf ein Leben in geschützten Lebensräumen vorbereitet werden. Bei verschiedenen Artenschutzprojekten können sie selbst aktiv mitwirken.Drei Wochen lang leben und arbeiten die sechs Jugendlichen zusammen: In der ETK-WG erleben sie Herausforderungen, Erfolge und Rückschläge, wachsen als Team zusammen.Tierwissen zum Mitmachen: Premiere für "Das wilde Tier-Quiz"Begleitend zur neuen Staffel startet am 7. Oktober mit "Das wilde Tier-Quiz" ein neues digitales Angebot in der KiKA-Quiz App. Rund 300 Fragen führen die Nutzerinnen und Nutzer durch die faszinierende Welt der Tiere und liefern spannende Fakten zum Staunen. Wer weiß schon, dass Tomatenfrösche Zähne besitzen oder Otter ihren Lieblingsstein ein Leben lang behalten? Das Quiz lädt dazu ein, spielerisch Tiere und Natur besser kennenzulernen.Preisgekröntes Format aus Mitteldeutschland2024 wurde "Elefant, Tiger & Kids" beim 32. Deutschen Kinder Medien Festival Goldener Spatz in der Kategorie "Unterhaltung" ausgezeichnet. Die Serie ergänzt die erfolgreiche Zoo-Dokusoap "Elefant, Tiger & Co." um eine Perspektive für junge Zuschauerinnen und Zuschauer und vermittelt spannende Einblicke in Tier- und Artenschutz."Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" wird vom MDR redaktionell betreut: verantwortliche Redakteurin ist Anke Gerstel, die Redaktionsleitung Kinder & Familie liegt bei Anke Lindemann. Produziert wird die Serie von der Cine Impuls Leipzig GmbH. Producerin ist Anke Kossira, Head-Autorin Andrea Gentsch.Die vierte Staffel wurde zwischen Oktober 2025 und Juni 2026 in drei einwöchigen Blöcken gedreht. Die Produktion erfolgte nach den ökologischen Standards von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Ziel ist eine möglichst nachhaltige Herstellung der Serie. Gleichzeitig wird besonderer Wert auf Vielfalt und unterschiedliche Perspektiven gelegt."Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage"- ab 1. Oktober 2026 in der KiKA-App, bei kika.de und in der ARD Mediathek (1.ard.de/etk-ard (https://www.ardmediathek.de/serie/elefant-tiger-und-kids/staffel-1/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xMDI3MWI4My04NGFiLTQwZmQtYWM5Yy01MmE2ZTc0YzM5YzE/1?isChildContent))- ab 7. Oktober 2026 bei KiKA, mittwochs ab 20.10 Uhr in Doppelfolge- Alle ETK-Staffeln streamen: 1.ard.de/etk-ard (https://www.ardmediathek.de/serie/elefant-tiger-und-kids/staffel-1/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xMDI3MWI4My04NGFiLTQwZmQtYWM5Yy01MmE2ZTc0YzM5YzE/1?isChildContent)Pressekontakt:MDR,Kommunikations- und Mediendesk,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6362114