DJ AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die im August 2036 fällige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt.

Nachfolgend die Details der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 9. September):

=== Emission 3,00-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2036 Angebotsvolumen 5,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,829 Mrd EUR Zuteilung 4,177 Mrd EUR Marktpflegequote 1,323 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,2 (1,5) Durchschnittsrendite 3,58% (3.39%) Wertstellung 2. Oktober 2026 ===

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September 30, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)

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