Kieler Ökonomen halten Neubau für das wirksamere Mittel gegen steigende Mieten als die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände. Der Bochumer Wohnungskonzern kann davon an der Börse trotzdem nicht profitieren und scheitert erneut an einer wichtigen Chartmarke. Aktionäre blicken vor allem nach Berlin, wo über die künftige Landesregierung verhandelt wird.Vonovia verliert zur Mittagszeit rund ein Prozent auf 17,32 Euro. Nach einem Start bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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