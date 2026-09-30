Der Ölpreis beendet ein außergewöhnlich starkes und volatiles drittes Quartal. Brent notiert am Mittwoch wieder knapp unter 100 US-Dollar je Barrel und damit rund 40 Prozent höher als unmittelbar vor Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar. Gleichzeitig erholen sich die Ölexporte aus dem Nahen Osten, während die Straße von Hormus ein entscheidender Unsicherheitsfaktor bleibt.Brent bleibt um 100 Dollar Am Mittwochmorgen kostete ein Barrel Brent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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