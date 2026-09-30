Rund 50 Milliarden Dollar Umsatz peilt Amerikas größter Speicherchipkonzern an - heute Abend zeigt sich, ob dieses Versprechen hält. Nach einer Versechsfachung binnen zwölf Monaten ist dabei viel Zuversicht eingepreist. Anleger schwanken zwischen Vertrauen ins KI-Geschäft und Furcht wegen möglicher Gewinnmitnahmen.Die Aktie von Micron Technology tritt vor dem wichtigsten Termin des Quartals auf der Stelle. Am Mittwochmittag kostet das Papier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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