Steigende Teuerungsraten in mehreren Bundesländern drücken auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Nach einem freundlichen Auftakt rutschte Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer ins Minus. Nun richten sich die Blicke auf die bundesweite Inflationsschätzung sowie auf US-Preisdaten am Nachmittag.Vom KI-Schwung des Handelsstarts ist beim DAX kaum etwas übrig geblieben. Gegen 11.15 Uhr notierte der deutsche Leitindex bei 25.395 Punkten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de