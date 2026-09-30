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CENIT AG: Aufsichtsrat wählt neuen Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz



30.09.2026 / 12:25 CET/CEST

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Stuttgart, 30. September 2026 - Der Aufsichtsrat der CENIT Aktiengesellschaft hat sich heute nach der gerichtlichen Bestellung von Klaus Weinmann und Uwe Kemm neu konstituiert. Die Bestellung der beiden Aufsichtsratsmitglieder erfolgte durch das Amtsgericht Stuttgart mit Wirkung zum 28. September 2026 bis spätestens zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat wählte in seiner heutigen konstituierenden Sitzung Klaus Weinmann zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Uwe Kemm zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Die entsprechende Neuwahl war nach dem Ausscheiden des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden und der bisherigen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden erforderlich. Der Aufsichtsrat der CENIT AG setzt sich damit künftig aus Klaus Weinmann, Uwe Kemm und Laura Schmidt zusammen. Die Gesellschaft bedankt sich bei den ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern für ihr langjähriges Engagement und ihre Arbeit für die CENIT AG. Mit der Neubesetzung des Aufsichtsrats sieht sich die CENIT AG weiterhin gut aufgestellt, um die strategische Weiterentwicklung des Konzerns zu verfolgen und die Wachstums- und Transformationsagenda umzusetzen.





Über CENIT:

CENIT gestaltet die Zukunft der nachhaltigen Digitalisierung mit Weitblick, Strategie und Leidenschaft für Innovation. Als erfahrener IT-Partner entwickelt CENIT seit über 35 Jahren ganzheitliche IT-Lösungen und -Strategien für Unternehmen aus Schlüsselindustrien wie Automotive, Aerospace, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen und Handel. Mit tiefem Prozessverständnis und technologischer Exzellenz begleitet CENIT seine Kunden auf ihrem Weg zur nachhaltigen digitalen Transformation und eröffnet ihnen neue Chancen für Wachstum und Wertschöpfung. CENIT unterstützt Unternehmen dabei, Technologien strategisch weiterzuentwickeln. Das Portfolio verbindet leistungsstarke Software mit maßgeschneiderter Beratung zu Systemarchitektur, Integration und Betrieb. Im Mittelpunkt stehen Product Lifecycle Management (PLM) und Enterprise Information Management (EIM): Technologien, die Effizienz steigern und Innovation vorantreiben. Weltweit beschäftigt CENIT rund 900 Mitarbeitende, die mit ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, Digitalisierung wirkungsvoll und wertschöpfend zu machen. www.cenit.com Rückfragen an:

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