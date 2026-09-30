Daldrup & Söhne legt für das erste Halbjahr 2026 kräftige Wachstumszahlen vor. Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist steigerte seine Konzern-Gesamtleistung um 56 Prozent auf 32,3 Millionen Euro. Gleichzeitig erhöhte sich das EBIT um 29,3 Prozent auf 3,43 Millionen Euro. Bemerkenswert ist vor allem der Blick nach vorne: Ende August verfügte Daldrup über einen Auftragsbestand von rund 132 Millionen Euro - mehr als das Vierfache der im ersten Halbjahr erzielten Gesamtleistung. Die Auslastung reicht damit bereits weit in das Jahr 2027. Und die potenzielle Projektpipeline wächst weiter: Das mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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