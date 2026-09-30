Reischach/Bruneck (ots) -Mal geht es um den nächsten Gipfel, mal um einen flowigen Trail, eine Passstraße oder einfach um eine genussvolle Runde durch Südtirols Täler. Genau diese Vielfalt macht den Bikeurlaub bei den BikeHotels Südtirol aus.Die 28 zertifizierten Bikehotels bieten die passende Basis für alle, die Südtirol mit dem Rad entdecken möchten. Mountainbike, Gravelbike, Rennrad oder E-Bike, jeder Bikertyp findet hier seine Route und seinen eigenen Rhythmus.Der persönliche Tipp macht den Unterschied: Statt sich allein durch Tourenportale zu klicken, gibt es bei den BikeHotels Südtirol Beratung von Menschen, die ihre Region wirklich kennen. Die Gastgeber wissen, welche Strecke heute passt, wo ein anspruchsvoller Trail wartet und welche Route eher zum entspannten Genussradeln einlädt. Dazu kommen geführte Touren, Bike-Verleih und umfassende Services rund ums Bike.Vom Sattel direkt in den Genuss: Ein perfekter Bike-Tag endet nicht mit dem Abstellen des Fahrrads. Sichere Bikegaragen, Werkstätten, Waschplätze und Wäscheservice gehören ebenso zum Angebot wie Wellnessbereiche, Pools, Saunen, Sportmassagen und Yoga. Danach wird aus dem sportlichen Erlebnis ein genussvoller Urlaubstag - mit Südtiroler Spezialitäten, einem Glas Wein und Zeit zum Abschalten.Biken mit Saisonverlängerung: Das mediterran geprägte Klima macht Südtirol auch außerhalb der klassischen Sommermonate attraktiv für Biker. Besonders im Frühling und Herbst eröffnen sich ideale Bedingungen für Touren aller Art.Ob sportlich ambitioniert oder entspannt unterwegs: Die BikeHotels Südtirol verbinden Vielfalt, persönliche Betreuung, Genuss und Regeneration und machen damit den Bikeurlaub in Südtirol zum unvergesslichen Erlebnis.Pressekontakt:BikeHotels SüdtirolMail: info@bikehotels.itWeb: www.bikehotels.itOriginal-Content von: BikeHotels Südtirol, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100104099/100942653