Vor den heutigen Zahlen favorisieren die Analysten von Cantor die Aktie: Mit rund dem 5-Fachen des erwarteten Gewinns der nächsten zwölf Monate erscheint die Bewertung niedrig. Entscheidend sind laut Cantor Aussagen zu anhaltender Preisstärke, zusätzlichen langfristigen Kundenverträgen und einer weiteren Angebotsverknappung 2027. Für das Novemberquartal erwarten die Analysten eine Bruttomarge im hohen 80-Prozent-Bereich - entsprechend hoch liegt die Messlatte.
Der Wettbewerb um persönliche KI-Assistenten treibt den Ausbau der Infrastruktur: Führende KI-Anbieter und Hyperscaler müssen investieren, um Kunden und Marktpositionen zu sichern. Davon profitieren Speicher, Rechenleistung und Netzwerktechnik. Die These bleibt jedoch zeitlich begrenzt: Bis Jahresende überwiegt aus Sicht der Analysten der Rückenwind; ab Frühjahr 2027 könnten basisbedingt schwierigere Jahresvergleiche und nachlassende Investitionsdynamik bremsen.
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Der Wettbewerb um persönliche KI-Assistenten treibt den Ausbau der Infrastruktur: Führende KI-Anbieter und Hyperscaler müssen investieren, um Kunden und Marktpositionen zu sichern. Davon profitieren Speicher, Rechenleistung und Netzwerktechnik. Die These bleibt jedoch zeitlich begrenzt: Bis Jahresende überwiegt aus Sicht der Analysten der Rückenwind; ab Frühjahr 2027 könnten basisbedingt schwierigere Jahresvergleiche und nachlassende Investitionsdynamik bremsen.
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