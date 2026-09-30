Köln/Wien (ots) -Mit dem Zusammenschluss von Omikron (multicash) und COPS (corima) entsteht ein neuer Anbieter für Payments & Treasury in der DACH-Region. Ziel ist eine integrierte End-to-End-Plattform als zentraler Baustein für die CFO-Suite von morgen.In einem wichtigen Wachstumsschritt für die Softwarelösungen multicash und corima hat sich Omikron, Portfoliounternehmen des Private-Equity-Investors FLEX Capital, mit COPS zusammengeschlossen. Gemeinsam bieten sie Unternehmen künftig eine durchgängige Lösung für zentrale CFO-Prozesse aus einer Hand. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.Omikron und COPS arbeiten bereits seit Jahren als Produktpartner zusammen und betreuen zahlreiche gemeinsame Kunden. multicash ist auf Zahlungsverkehr und Cash Management spezialisiert, corima auf Corporate Treasury, Risikomanagement, Accounting und Liquiditätsmanagement. Die Gruppe beschäftigt rund 150 Mitarbeitende in Köln, Wien, Wetzlar und Hamburg, mehr als 700 direkte Corporate-Kunden vertrauen bereits auf ihre Lösungen. Geführt wird sie von Dr. Daniel Appelhoff als CEO sowie den bisherigen COPS-Geschäftsführern Lukas Steiner, Martin Zavadil und Christopher Lapp."Der Markt 'Software of the CFO Office' verlangt zunehmend nach integrierten Lösungen statt einzelner Bausteine", sagt Peter Kautz, Partner bei FLEX Capital. "Omikron haben wir 2023 mit der strategischen Perspektive erworben, eine führende Plattform für diese Themen aufzubauen. Mit COPS kommen wir diesem Ziel nun entscheidend näher.""Liquidität ist für Unternehmen längst eine strategische Steuerungsgröße - und dafür brauchen CFOs Transparenz vom einzelnen Zahlungsvorgang bis zur Treasury-Entscheidung", sagt Dr. Daniel Appelhoff, CEO von Omikron."Payments und Treasury gehören zusammen - das erleben wir jeden Tag im Austausch mit unseren Kunden", sagt Lukas Steiner, Geschäftsführer von COPS.Über FLEX CapitalFLEX Capital ist ein von erfolgreichen Serienunternehmern und Software-Spezialisten gegründeter Private-Equity-Fonds und investiert in profitable, bootstrapped Unternehmen aus dem Software- und Tech-Mittelstand im DACH-Raum. Weitere Informationen unter www.flex.capital.Pressekontakt:Michelle GerstbergerFLEX Capital - Director Marketing & Communicationsmg@flex.capital+49 160 938 388 98flex.capital/presseOriginal-Content von: FLEX Capital Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183512/6362130