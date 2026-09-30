Frankfurt am Main (ots) -- Förderung von KfW und Bundesbauministerium schafft Tempo bei Abbau des Bauüberhangs- Angebot läuft weiter, bis die Bundesmittel zur Zinsverbilligung aufgebraucht sind - maximal bis JahresendeDie Effizienzhaus 55-Förderung setzt wirksame Impulse für den Wohnungsneubau: Durch die von KfW und Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen im Dezember 2025 befristet wieder aufgenommene Förderstufe konnte bis heute der Neubau von 50.000 Wohneinheiten gefördert werden.Das Angebot zielt auf den Abbau des Bauüberhangs und wird im Rahmen des KfW-Förderprogramms "Klimafreundlicher Neubau" bereitgestellt. Es kann für den Neubau von Gebäuden mit Effizienzhausstandard 55 in Anspruch genommen werden, bei denen die Wärmeerzeugung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erfolgt."Wir freuen uns, dass die Förderung den richtigen Investitionsimpuls gibt und dazu beiträgt, dass baureife Projekte jetzt umgesetzt werden. Das schafft Tempo beim Abbau des Bauüberhangs - und bringt zugleich neuen Wohnraum auf den Weg, der das Klima entlastet und die Wohnnebenkosten für die Bewohnerinnen und Bewohner dauerhaft niedrig hält", sagt Melanie Kehr, Mitglied des Vorstands der KfW.Die EH55-Förderung steht privaten, gewerblichen und kommunalen Investoren offen, bis die bereitgestellten Bundesmittel aufgebraucht sind - längstens jedoch bis zum Jahresende. Private und gewerbliche Bauherren können aus Mitteln des Bundes zinsverbilligte Kredite der KfW beantragen. Für Kommunen werden Zuschüsse angeboten.Die detaillierten Produktbedingungen und Zinskonditionen sind abrufbar unter:www.kfw.de/297, www.kfw.de/299 und www.kfw.de/498.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Aenne FrankenbergerTel. +49 697431-5792aenne.frankenberger@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/6362125