Berlin (ots) -- DUH-Preis "DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!" würdigt herausragendes bürgerschaftliches Engagement für Umwelt, Klima und Gesellschaft- Mit 50.000 Euro Preisgeld höchstdotierter Bürgerschafts- und Engagementpreis in Deutschland wird jährlich in drei Kategorien vergeben: "Umweltheld*in des Jahres", Umweltjurist*in des Jahres" sowie "Umweltschützer*in im Staatsdienst"- Abstimmung für "Umweltheld*in" ist ab sofort bis zum 1. Dezember 2026 möglich unter: https://www.duh.de/engagementpreis-druckmachen/2027/Mit "DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!" zeichnet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) jährlich Menschen aus, die sich mit Mut, Ausdauer und Beharrlichkeit für Natur und Klima einsetzen, Veränderungen erwirken und sich auch von Widerständen und Einschüchterungsversuchen nicht abbringen lassen. Jetzt stehen die Nominierten der diesjährigen Runde aus mehr als 500 Einsendungen fest: Zehn Nominierte stehen in der Kategorie "Umweltheld*in des Jahres" zur Abstimmung, jeweils fünf weitere engagierte Menschen sind als "Umweltjurist*in des Jahres" und "Umweltschützer*in im Staatsdienst" nominiert.Bis zum 1. Dezember 2026 können Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden, wer als "Umweltheld*in des Jahres" für herausragenden Einsatz für Natur, Klimaschutz und eine lebendige Zivilgesellschaft ausgezeichnet wird. Mit einem Preisgeld von 50.000 Euro ist diese Kategorie der höchstdotierte Bürgerschafts- und Engagementpreis Deutschlands.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Auch David kann gegen Goliath gewinnen. Gerade jetzt brauchen wir mutige Menschen, die Druck machen für Natur, Klima und eine lebendige Zivilgesellschaft - und mit ihrem Beispiel motivieren. Die mehr als 500 diesjährigen Einsendungen zeigen eindrucksvoll, wie viele Menschen überall im Land Verantwortung übernehmen, hartnäckig bleiben und Veränderungen anstoßen. Dieses Engagement wollen wir sichtbar machen und stärken. Eine lebendige Demokratie braucht Menschen, die sich einmischen, Haltung zeigen und sich auch von rechter Hetze nicht einschüchtern lassen."Der Bürgerschafts- und Engagementpreis "DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!" wird in drei Kategorien verliehen:- In der Kategorie "Umweltheld*in des Jahres" werden Menschen ausgezeichnet, die Wandel nicht nur fordern, sondern ihn mit Mut, Beharrlichkeit und konkretem Engagement vorantreiben und durchsetzen.- In der Kategorie "Umweltjurist*in des Jahres" werden Menschen geehrt, die mit juristischem Können, Ausdauer und Geschick Bürgerinitiativen, Betroffene oder Verbände dabei unterstützen, Umwelt- und Klimaschutz vor Gericht durchzusetzen.- In der Kategorie "Umweltschützer*in im Staatsdienst" (Harald-Kächele-Preis) werden Menschen im Staatsdienst gewürdigt, die innerhalb von Behörden, Gremien und Institutionen konsequent für Natur- und Umweltschutz eintreten und dort konkrete Veränderungen bewirken. Dieser Preis ist benannt nach Prof. Dr. Harald Kächele, der sich als Bundesvorsitzender der DUH über Jahrzehnte hinweg für eine ambitionierte Umwelt- und Klimapolitik einsetzte.Das Ergebnis der Publikumsentscheidung in der Kategorie "Umweltheld*in des Jahres" fließt in der finalen Jurysitzung gleichwertig zu den Stimmen der Jury ein. Die festliche Preisverleihung findet am 11. März 2027 im Museum für Kommunikation Berlin statt.Hintergrund:Der Bürgerschafts- und Engagementpreis "DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!" wird unterstützt von: Ecosia, Gesellschaft für Klima und Demokratie, Utopia, Brand New Bundestag, letsact, THE GOODWINS, WE CHANGE, Der Paritätische, audiencly, green legal impact, LAGFA, Klima Allianz Deutschland, Deutsche Klimastiftung, mpct, Social Points (SOPS), BUND, German Zero und Deutscher Engagementpreis der Stiftung für Engagement und Ehrenamt.Link:- Zur Abstimmung: https://www.duh.de/engagementpreis-druckmachen/2027/- Weitere Informationen zum Bürgerschafts- und Engagementpreis: https://www.duh.de/engagementpreis-druckmachen/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170 resch@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6362123