DJ CFO von CTS Eventim scheidet aus Vorstand aus
DOW JONES--CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, scheidet William Willms mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus. Er war erst zu Jahresbeginn in das Gremium eingezogen. Seine Aufgabe übernimmt interimistisch Philipp Knigge, Vice President Finance.
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DJG/mgo/uxd
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September 30, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)
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