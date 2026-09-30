Innsbruck (ots) -Seit mehreren Jahren setzen die Congress Messe Innsbruck (CMI), der Verkehrsverbund Tirol (VVT) und die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) gemeinsam auf eine kostenlose, einfache und nachhaltige Anreise zu den Publikumsmessen.Was 2022 mit ersten Kooperationen zur öffentlichen Anreise begann, wurde 2024 mit dem Angebot "Messeticket = Öffiticket" weiter ausgebaut. Aufgrund des großen Erfolgs wurde die Zusammenarbeit nun bis 2029 verlängert. Damit gilt auch in den kommenden Jahren: Wer ein Ticket für eine Publikumsmesse der Congress Messe Innsbruck hat, kann damit kostenlos den öffentlichen VVT- und IVB-Nahverkehr in ganz Tirol für die An- und Abreise nutzen.Zum Angebot zählen u.a. die Tiroler Frühjahrsmesse, die Tiroler Hausbau & Energie Messe Innsbruck, die Innsbrucker Herbstmesse, die Alpinmesse mit Alpinforum, die SENaktiv mit dem Kreativbereich, die Spielaktiv sowie die Hochzeiten & Feste.Bequeme Anreise im öffentlichen Nahverkehr aus ganz TirolWer sein Messeticket online über den Ticketshop der Congress Messe Innsbruck kauft, kann dieses gleichzeitig als Fahrschein verwenden. Wer seine Eintrittskarte an der Messekassa erwirbt, kann damit die Rückfahrt kostenlos antreten.Das Angebot gilt für alle Nahverkehrsverbindungen im Tiroler Verkehrsnetz, darunter S-Bahnen, Regionalzüge, Regionalbusse sowie die Bus- und Tramlinien der Innsbrucker Verkehrsbetriebe. Ausgenommen sind der Fernverkehr von ÖBB und Westbahn.Hinter dem Angebot steht eine enge Zusammenarbeit mehrerer Partner. Sie ziehen eine positive Bilanz und blicken auf die Fortsetzung der Kooperation:Mobilitätslandesrat René Zumtobel: "Mobilität muss einfach sein, damit sie auch genutzt wird. Mit dem Messeticket als Fahrschein nehmen wir den Besucherinnen und Besuchern aus ganz Tirol jede Hürde: kein Parkplatzsuchen, kein separates Ticket, kein Nachdenken, sondern einsteigen und ankommen. Genau in dieser Selbstverständlichkeit liegt der Schlüssel bei der Verkehrsmittelwahl."Bürgermeister Johannes Anzengruber: "Ein Ticket, ein Weg, mehrfacher Nutzen: Das Messeticket bleibt auch weiterhin Fahrschein und macht die Anreise nach Innsbruck einfacher, klimafreundlicher und bequemer. Für die Stadt bedeutet das weniger Autoverkehr und weniger Parkplatzdruck - und für die Messe einen zusätzlichen Anreiz für Besucher aus ganz Tirol."VVT-Geschäftsführer Alexander Jug: "Mit dem Messeticket als Fahrschein gelangen Besucherinnen und Besucher kostenlos mit Bus und Bahn direkt bis zur Messe Innsbruck. Besonders freut uns, dass wir damit auch Menschen ohne VVT-Jahresticket erreichen, die beim Messebesuch vielleicht die Vorteile der Öffis kennenlernen und künftig häufiger öffentlich unterwegs sind."IVB-Geschäftsführer Ekkehard Allinger-Csollich: "Mit den Öffis schnell, einfach und kostenlos zur Messe Innsbruck anreisen: Wir freuen uns, dass dieses Angebot so gut ankommt und immer mehr Menschen für ihren Messebesuch auf öffentliche Verkehrsmittel setzen."Interimistischer Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck Hansjörg Stern: "Wir freuen uns sehr, dass wir dieses bewährte Angebot gemeinsam mit unseren Partnern, dem Verkehrsverbund Tirol und den Innsbrucker Verkehrsbetrieben, fortführen und damit weiterhin einen Anreiz für eine nachhaltige Mobilität setzen können."Presseportal Zum vollständigen Artikel (https://www.cmi.at/de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/oeffi-kooperation-wird-bis-2029-verlaengert)Pressekontakt:Congress und Messe Innsbruck GmbHJulia ZachenhoferTelefon: +43 (0) 512 5383-2178E-Mail: presse@cmi.atWebsite: https://www.cmi.atOriginal-Content von: Congress und Messe Innsbruck GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63001/6362152