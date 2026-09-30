Dresden (ots) -Der langjährige Director New & Running Business, André Hieronymus, übernimmt die operative Verantwortung. CEO Roman Molch fokussiert sich stärker auf internationales Wachstum, M&A und neue Geschäftsmodelle.Die gevekom stellt ihre Führung für die nächste Wachstumsphase neu auf. André Hieronymus übernimmt ab 1. Oktober 2026 als Chief Operating Officer (COO) die operative Verantwortung der gevekom. CEO Roman Molch konzentriert sich künftig stärker auf internationales Wachstum, M&A, neue Märkte und die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells.Hieronymus verantwortete zuletzt als Director New & Running Business wesentliche Teile des Geschäfts und gehört seit vielen Jahren zum engsten Führungskreis. Seine Berufung zum COO ist deshalb kein Umbau, sondern der nächste logische Wachstumsschritt."André trägt längst enorme Verantwortung und ist seit zwölf Jahren einer der Menschen, auf die ich mich in jeder Situation verlassen kann. Er hat gevekom mit groß gemacht, kennt unsere Kunden, unsere Teams und unser Geschäft wie kaum jemand sonst. Ich könnte mir ehrlich gesagt kaum jemanden vorstellen, dem ich die operative Verantwortung lieber geben würde. Dass er jetzt COO wird, ist für mich deshalb eine der wichtigsten Entscheidungen für unsere nächste Phase. Gleichzeitig gibt mir dieser Schritt mehr Raum für internationale Expansion, Beteiligungen und neue Geschäftsmodelle, mit denen wir gevekom mit unseren Teams weit über das hinaus entwickeln können, was wir heute sind", sagt gevekom-CEO Roman Molch.Wachstum braucht klare VerantwortungAus einem mittelständischen Contact-Center-Unternehmen ist in den vergangenen Jahren eine internationale Firmengruppe mit rund 2.700 Mitarbeitenden und mehr als 100 Kunden geworden. Mit der Größe steigen auch Tempo und Komplexität: neue Standorte (https://www.gevekom.com/company/about), internationale Großkunden, Near- und Offshore-Strukturen, Investitionen und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (https://www.gevekom.com/company/ai-lovestory) verändern das Geschäft.Genau hier setzt die neue Aufgabenteilung an: Während Molch internationale Expansion und neue Geschäftsmodelle vorantreibt, übernimmt Hieronymus die operative Führung.Zu seinem Verantwortungsbereich gehören insbesondere Delivery, Kundenentwicklung, Performance, Projektgeschäft sowie die Weiterentwicklung der Operations.Für Hieronymus geht es dabei nicht nur um Prozesse und Kennzahlen, sondern auch darum, den Charakter der gevekom trotz zunehmender Größe zu erhalten."gevekom ist groß geworden, ohne sich zu groß anzufühlen. Genau das werde ich erhalten. Wir haben kurze Wege, treffen Entscheidungen schnell und können auch nach all den Jahren noch miteinander lachen. Meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass das auch bei weiterem Wachstum für unsere Kunden und unsere Teams funktioniert."Mehr Raum für das, was als Nächstes kommtDie internationale Expansion hat sich in den vergangenen Monaten zu einem der stärksten Wachstumstreiber der gevekom entwickelt. Nach den ersten Erfolgen will die Gruppe ihre globalen Delivery-Strukturen deutlich schneller ausbauen und sich stärker als Partner für international aufgestellte Unternehmen mit großer Sprachenvielfalt positionieren.Parallel dazu wird gevekom gezielt in Geschäftsideen investieren, die über das klassische Contact-Center-Modell hinausgehen. Dabei setzt Molch nicht nur auf weiteres Wachstum im bestehenden Geschäft, sondern auch auf disruptive Konzepte, Technologien, Beteiligungen und Geschäftsmodelle und neue Märkte schaffen."Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Unsere Offshore-Strategie funktioniert, internationale Kunden werden größer und gleichzeitig verändert KI unsere komplette Branche. Genau jetzt ist der richtige Moment, mutig zu sein, neue Märkte zu entdecken, ungewöhnliche Ideen auszuprobieren und Dinge zu bauen, bei denen andere erstmal sagen: Das geht doch gar nicht", so Molch.Zu gevekomgevekom wurde 2006 gegründet und gehört heute zu den führenden top 10 Contact-Center-Dienstleistern in Deutschland (Quelle: Top Multichannel Contactcenter Ranking 2026, HighText Verlag). Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 2.700 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Jahresumsatz von 81,43 Millionen Euro.gevekom bietet Kundenservice in 30 Sprachen und ist mit Standorten in Deutschland, Serbien, Spanien, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und Tunesien international aufgestellt. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen aus Handel und E-Commerce, Tourismus, Mobilität, Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheit und weiteren Branchen.Seit vielen Jahren wird gevekom regelmäßig für seinen Fokus auf Mitarbeitende und familienfreundliche Arbeitsbedingungen ausgezeichnet.www.gevekom.comPressekontakt:Jakob Stiglergevekom UnternehmenskommunikationTelefon +49 351 21324221E-Mail jakob.stigler@gevekom.deOriginal-Content von: gevekom GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131293/6362143