Zug (www.anleihencheck.de) - Bitcoin steht derzeit im Spannungsfeld zweier gegenläufiger Entwicklungen, so Stephen Coltman, VP und Head of Macro beim Krypto-ETP-Emittenten 21shares.Hier ist der vollständige Text im **Konjunktiv bzw. in indirekter Rede**, inhaltlich eng am Original gehalten:Auf der einen Seite hätten steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen den makroökonomischen Gegenwind für digitale Assets deutlich verstärkt. Dies gelte auch für Bitcoin, dessen Kurs nach einem jüngsten Anstieg wieder auf rund 83.000 US-Dollar zurückgefallen sei. Auf der anderen Seite bleibe die institutionelle Nachfrage bemerkenswert stabil: US-Spot-Bitcoin-ETFs hätten allein in der vergangenen Woche Nettozuflüsse von rund 2,4 Milliarden US-Dollar verzeichnet.[1] Damit stelle sich für den Kryptomarkt eine zentrale Frage: Könne die strukturelle Nachfrage den zunehmenden Druck durch höhere Zinsen und Inflationsrisiken ausgleichen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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