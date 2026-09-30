Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ölpreis und KI-Bewertungen sind auch im ETF-Handel Top-Themen, so die Deutsche Börse AG.Zuletzt habe die Nachricht für Unruhe gesorgt, dass ChatGPT-Entwickler OpenAI nach einem weiteren Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aussetze. Größere Abgaben seien aber ausgeblieben. Frank Mohr von der Société Générale melde für Aktien-ETFs insgesamt einen klaren Kaufüberhang. "Allerdings sind US-Aktien nicht mehr so gefragt", ergänze er. Ivo Orlemann von der ICF Bank sehe den Schwerpunkt derzeit ohnehin eher bei Goldpreis-Trackern. Und Janis Völker von Lang & Schwarz berichte von hohen Umsätzen in Krypto-ETNs. "Wer risikofreudig ist, setzt derzeit auf Kryptowährungen." DAX, Stoxx Europe 600, S&P 500 und Nasdaq würden sich aktuell auf hohem Niveau halten, allerdings unter ihren Rekordständen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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