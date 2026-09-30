Professional Group reagiert auf veränderte Anforderungen an das Asset Management. ESG, Digitalisierung und klare Leistungsabgrenzungen rücken starker in den Fokus Die Professional Group Asset Management (PGAM) der RICS Deutschland hat ihr "Leistungsverzeichnis Asset Management" umfassend überarbeitet und in dritter aktualisierter Fassung veröffentlicht. Das etablierte Branchenwerk, das 2012 erstmals herauskam, trägt den veränderten Rahmenbedingungen im Immobilienmarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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