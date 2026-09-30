Neckartenzlingen (ots) -Viele Frauen treffen täglich weitreichende Entscheidungen: Sie führen Unternehmen, verantworten Teams, organisieren Familien und bewältigen einen anspruchsvollen Alltag. Gleichzeitig läuft in ihrem Kopf ein zweiter, oft jahrelang eingeübter Entscheidungsprozess mit: Was darf ich essen? War das zu viel? Muss ich heute noch Sport machen? Wie gleiche ich das wieder aus? Was zeigt morgen die Waage? Darf ich beim Geschäftsessen ein Dessert bestellen? Kann ich am Wochenende essen, worauf ich Lust habe?Für diese permanente gedankliche Beschäftigung mit Essen, Gewicht und Körper hat sich der Begriff "Food Noise" etabliert. Gemeint ist weit mehr als gelegentlicher Appetit oder die Frage, was es zum Abendessen gibt. Food Noise bezeichnet ein mentales Hintergrundrauschen, das Aufmerksamkeit bindet, Entscheidungen beeinflusst und den eigenen Handlungsspielraum einschränken kann. Essen wird damit zu einem Thema, das weit über die Mahlzeit hinausreicht und sich in Arbeit, Freizeit, Beziehungen, Reisen und gesellschaftliche Situationen hineinzieht.Food Noise ist tatsächlich "innerer Lärm"Wer ständig kalkuliert, bewertet und kompensiert, verwendet einen Teil seiner geistigen Energie auf ein Problem, das eigentlich keines sein müsste. Restaurantbesuche werden nach Kalorien bewertet, Einladungen nach dem verfügbaren Essen, Urlaube nach der Sorge vor einer Gewichtszunahme. Ein Stück Kuchen kann Schuldgefühle auslösen, ein üppiges Abendessen den Plan für den nächsten Tag bestimmen. Selbst Situationen, die Freude, Begegnung oder Erholung bedeuten sollten, stehen unter dem Vorbehalt der Kontrolle.Damit berührt Food Noise auch die Frage persönlicher Freiheit. Wer Entscheidungen permanent an Ernährung und Körpergewicht ausrichtet, lebt innerhalb eines unsichtbaren Regelwerks. Diese Regeln müssen nirgendwo geschrieben stehen, um wirksam zu sein. Sie entstehen durch jahrelange Diäterfahrungen, gesellschaftliche Erwartungen, eigene Ansprüche und die Vorstellung, der eigene Körper müsse dauerhaft kontrolliert werden. Aus einzelnen Ernährungsentscheidungen kann so ein System werden, das den Alltag strukturiert und Möglichkeiten begrenzt. "Das ist tatsächlich innerer Lärm und eine massive Einschränkung im Alltag", erklärt Steffi Faigle.Einschränkung der persönlichen FreiheitDie Ernährungsberaterin und Autorin Steffi Faigle beschäftigt sich seit Jahren mit diesen Mechanismen. Ihre Arbeit richtet sich insbesondere an Frauen, die beruflich und privat viel Verantwortung tragen und zugleich erleben, dass Essen, Gewicht und Körperkontrolle unverhältnismäßig viel Raum in ihrem Denken einnehmen. Gerade bei erfolgreichen Frauen zeigt sich dabei ein auf den ersten Blick großer Widerspruch: In Unternehmen, Projekten und anspruchsvollen Lebenssituationen handeln sie souverän, treffen Entscheidungen und tragen Risiken. Beim Essen gelten dagegen häufig Regeln und Denkweisen fort, die sich bereits viele Jahre zuvor verfestigt haben.Die Folgen reichen über das persönliche Wohlbefinden hinaus. Wer einen erheblichen Teil seiner Aufmerksamkeit mit Essen, Verzicht und Selbstbeobachtung beschäftigt, verfügt in anderen Bereichen über weniger mentale Kapazität. Spontanität geht verloren, Genuss wird zur Rechenaufgabe, gesellschaftliche Situationen werden komplizierter und Entscheidungen unnötig belastet. Food Noise kann damit genau jene Ressourcen beanspruchen, die für Konzentration, Kreativität, Selbstvertrauen und Leistungsfähigkeit benötigt werden.Routinen und Denkmuster durchbrechenFaigle kennt diese Mechanismen auch aus eigener Erfahrung. Eine lange persönliche Geschichte mit Diäten, Essverhalten und dem Versuch, den eigenen Körper über Regeln und Kontrolle zu steuern, wurde zur Grundlage ihrer heutigen Arbeit. Als Autorin von "Kalorien können mich mal!" setzt sie sich mit der Frage auseinander, weshalb immer neue Ernährungsregeln bei vielen Menschen keine dauerhafte Veränderung bewirken und wie sich festgefahrene Routinen und Denkmuster auflösen lassen.Am 4. Oktober 2026 greift Steffi Faigle dieses Spannungsfeld beim Red Club, einem Business-Netzwerk für Frauen in Verantwortung, auf. Unter dem Titel "Ernährung. Energie. Erfolg." geht es um die Frage, wie Ernährung, mentale Energie und persönliche Leistungsfähigkeit zusammenhängen, weshalb klassische Diätmechanismen so hartnäckig fortwirken und wie sich der permanente gedankliche Kreislauf rund um Essen und Gewicht durchbrechen lässt.Im Zentrum steht dabei eine größere Frage als die nach dem richtigen Ernährungsplan: Wie viel Freiheit entsteht, wenn Essen wieder den Platz einnimmt, den es im Leben eigentlich haben sollte? Wer nicht mehr permanent über Kalorien, Verbote, Ausnahmen und Ausgleich nachdenken muss, gewinnt Aufmerksamkeit zurück. Genau diese frei werdende Energie kann dort eingesetzt werden, wo sie tatsächlich gebraucht wird - im Beruf, in Beziehungen, bei eigenen Projekten oder schlicht für ein Leben, das nicht ständig von der nächsten Mahlzeit mitbestimmt wird.Die Veranstaltung findet von 16.00 bis 17.30 Uhr online über Zoom statt. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter https://red-club.com/event/ernaehrung-energie-erfolg-mit-steffi-faigle/.Weitere Informationen über Steffi Faigle und ihre Programme für Führungskräfte und Entscheiderinnen finden Interessierte unter https://personaleating.com.Hintergrund Steffi FaigleSteffi Faigle blickt auf eine 30-jährige Diätgeschichte zurück. Die gebürtige Schwäbin und zertifizierte Ernährungsberaterin erkannte im Laufe ihrer eigenen schier endlosen Abnehmreise, dass Essen nicht die Wurzel ihres Gewichtsproblems ist. Sie beendete ihre Leidensgeschichte mit einer ganz neuen Herangehensweise. Heute ist Steffi Faigle erfolgreich als Autorin, Coach, Podcasterin und Speakerin tätig und begleitet mit ihren Coaching-Programmen tausende Frauen dabei, aus dem permanenten Diäten- und Jo-Jo-Wahnsinn auszubrechen. Sie ermöglicht ihren Klientinnen, ohne Verzicht schlank zu werden und dauerhaft schlank zu bleiben. Der Diätindustrie mit ihren falschen Versprechen und unlauteren Methoden sagt sie mutig den Kampf an. Ihre Mission: "Kalorien können mich mal".Weitere Informationen unter https://personaleating.com.Pressekontakt:personal.eating GmbHLerchenweg 1072654 NeckartenzlingenMobiltelefon: +49 172 6163855Mail: steffi@personaleating.comOriginal-Content von: personal.eating GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183507/6362179