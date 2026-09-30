Köln (ots) -"Als würde DEXTER auf BAD SISTERS treffen" TIME MAGAZINE"Der Humor ist so trocken, dass er knistert, die schauspielerischen Leistungen sind perfekt und ohne jede Spur von Ironie, die Handlungsstränge sind einfallsreich." BEVERLY HILLS COURIERSowohl eine schwarze Komödie als auch eine packende Krimiserie: Die irische Serie OBITUARY mit Siobhán Cullen ("Bodkin", "Thy Dry") in der Hauptrolle verbindet makabren Witz und Hochspannung - und erzählt die Episoden mit faszinierendem Ideenreichtum. OBITUARY ist teuflisch intelligent, hat jede Menge schwarzen Humor und ist dabei sehr berührend!Inhalt Staffel 1Elvira arbeitet als Autorin für Todesanzeigen bei einer irischen Lokalzeitung. Als die Zeitung sie nur noch per Nachruf bezahlt, nimmt sie unangenehme Bewohner der Stadt ins Visier und beginnt zu morden. Denn das Töten bereitet ihr nicht nur Freude, sondern füllt auch ihr Bankkonto.Inhalt Staffel 2Nach dem Tod ihres Vaters kämpft Elvira mit ihrer Trauer - und alten mörderischen Impulsen. Doch ein unbekannter Täter kommt ihr zuvor. Detective Rose verdächtigt Elvira und nimmt sie ins Visier. Entschlossen, ihre Unschuld zu beweisen, beginnt Elvira selbst zu ermitteln ...Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Mara SchmidtE-Mail: presse@daspressebuero.comARD Plus GmbHLudwigstraße 1150667 Kölnardplus.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/6362175