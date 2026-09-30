Schlüchtern (ots) -Mit Einblicken in die industrielle Fertigung, Gesprächen über die Zukunft des Bauens und einem Abend im Zeichen des Branchendialogs richtet die Oikos Objektbau die Auftaktveranstaltung zum Jahreskongress Industrielles Bauen aus.Wie lässt sich Bauen schneller, effizienter und zugleich nachhaltiger gestalten? Mit dieser zentralen Frage beschäftigte sich der Jahreskongress Industrielles Bauen von Heuer Dialog, der am 24. September 2026 in Hanau stattfand. Die Auftaktveranstaltung am Vorabend wurde von der Oikos Objektbau ausgerichtet und bot den Teilnehmenden exklusive Einblicke in das Produktionswerk des Unternehmens in Schlüchtern.Rund 40 teilnehmende Vertreter aus Bauwirtschaft, Projektentwicklung, Architektur, Politik und Immobilienbranche folgten der Einladung zum Auftaktabend nach Schlüchtern. Die Begrüßung und Vorstellung der Oikos Group mit ihren Fertighausspezialisten Bien-Zenker, Hanse Haus und Living Haus übernahm Marco D'Agostino, COO der Oikos Group. Im Anschluss stellte Markus Farnung, Leitung Oikos Objektbau und neue Geschäftsfelder, die Aktivitäten im Bereich des industriellen und seriellen Bauens vor. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der Frage, wie industrielle Prozesse, standardisierte Lösungen und eine hohe Ausführungsqualität miteinander verbunden werden können."Industrielles Bauen bietet die Chance, die Produktivität im Bauwesen zu erhöhen, Prozesse besser zu planen und Bauaufgaben schneller umzusetzen. Entscheidend ist dabei, industrielle Effizienz mit architektonischer Qualität, Nachhaltigkeit und den konkreten Anforderungen der Nutzer zu verbinden", sagt Markus Farnung.Einblicke in die industrielle FertigungIm Mittelpunkt des Auftaktabends stand die Besichtigung des Produktionswerks der Oikos Group. Die Gäste erhielten dabei einen unmittelbaren Einblick in die Abläufe und Möglichkeiten einer industriell geprägten Bauproduktion. Die Führung zeigte, wie Planung, Vorfertigung, Logistik und Montage ineinandergreifen und welche Potenziale sich daraus für skalierbare Bauprojekte ergeben.Beim anschließenden Get-together bot sich die Gelegenheit zum fachlichen Austausch und zur Vernetzung. Mit kulinarischer Begleitung diskutierten die Gäste über aktuelle Herausforderungen und Chancen des industriellen Bauens sowie über die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bauwende.Industrielles Bauen im Fokus des KongresstagesAm 24. September wurde der Jahreskongress Industrielles Bauen im PioneerMakers im Pioneer Park in Hanau fortgesetzt. Der Kongress widmete sich dem Marktpotenzial des industriellen Bauens, der Baulandentwicklung und der Frage, wie serielle und modulare Lösungen genutzt und skaliert werden können.Auf der Agenda standen unter anderem:- Marktpotenziale und Baulandentwicklung beim modularen Bauen- serielle Lösungen für Neubau und Bestand- Praxisbeispiele aus Studentenwohnen und Laborbau- Erfolgsfaktoren integrierter industrieller Planungsprozesse- Beschleunigung öffentlicher Bauvergaben- serielle Infrastrukturprojekte- Bau-Robotik und flexible Vorfertigungssysteme- Verhältnisse von Standardisierung, Individualität und BaukulturDamit verbindet der Kongress strategische Perspektiven mit konkreten Praxisbeispielen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die Potenziale des industriellen Bauens in unterschiedlichen Segmenten nutzbar machen lassen - vom Wohnungsbau über Bildungs- und Infrastrukturprojekte bis hin zu spezialisierten gewerblichen Gebäuden.Oikos Objektbau als Partner für neue GeschäftsfelderMit der Oikos Objektbau bündelt die Oikos Group ihre Aktivitäten im Objektbau und entwickelt neue Geschäftsfelder für industrielle, serielle und modulare Bauaufgaben. Ziel ist es, die Kompetenzen der Unternehmensgruppe, von der Planung über die Produktion bis zur Umsetzung, für unterschiedliche Anforderungen im Objektbereich nutzbar zu machen."Wir wollen zeigen, dass industrielle Bauweisen nicht auf eine bestimmte Gebäudeart oder einen einzelnen Gebäudetyp beschränkt sind. Vielmehr geht es darum, Lösungen zu entwickeln, die sich an unterschiedlichen Rahmenbedingungen orientieren und zugleich effizient, wirtschaftlich und nachhaltig realisieren lassen", so Markus Farnung weiter.Die Auftaktveranstaltung in Schlüchtern machte die industrielle Kompetenz der Oikos Group erlebbar und schuf zugleich den passenden Rahmen für den Austausch innerhalb der Branche. Als Gastgeber unterstrich Oikos damit die Bedeutung des Dialogs über neue Wege im Bauwesen und die gemeinsame Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen.Pressekontakt:Oikos Group GmbHPressestelle: AndreaLangAm Distelrasen 2, 36381 SchlüchternTelefon +49 6661 98 9100presse@oikos-group.dewww.oikos-group.deOriginal-Content von: Oikos Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181654/6362173