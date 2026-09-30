München (ots) -Wie kann das Vertrauen in Medien und die journalistische Sorgfalt gestärkt werden? Und was bedeutet nachhaltige Redaktionsarbeit? Die drei Nominierten für den Nachhaltigkeitspreis Medien 2026 (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.blm.de%2Fnachhaltigkeitspreis&data=05%7C02%7Cpetra.ragaller%40blm.de%7Ce8a0226edfa64e6b471008df1edbe663%7C0721e27459314d3ebe1df446b67c99f1%7C0%7C0%7C639263601937933382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=wkovM%2Fnv6M24k44B1nObrRxOsOtCaGu69W3cUHUzKdI%3D&reserved=0) haben darauf eindrucksvolle Antworten gefunden. Ein Ziel eint sie: publizistische Verantwortung zu übernehmen, indem ganz unterschiedliche Zielgruppen auf innovative Art und Weise journalistische Recherche und Quellenkritik erleben können.Nominiert hat die Jury:- Günter Holland Journalistenschule: "Augsburg checkt's." Dafür haben Volontärinnen und Volontäre die Faktenchecks der dpa über QR-Codes und Screens in Bürgerbüros, Schulen und Bussen platziert und vermitteln damit "Wissen to go".- Sailer Verlag: Bildungsinitiative "Sei ein Klugschnabel!". Der Podcast "Fakten finden, Fakes entlarven", ein virtuelles Escape-Game und weitere Begleitmaterialien sollen Kinder altersgerecht an den Umgang mit Desinformation heranführen.- CORRECTIV.Faktenforum: "Gefälschte DDR-Zeitzeugen: Straßenumfragen sind KI-generiert." Im Faktenforum recherchieren Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit professionellen Faktencheckern fragwürdige Behauptungen.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Die nominierten Projekte sind alle zielgruppengerecht gestaltet. Sie fördern einfach und verständlich die Informations- und Quellenkompetenz. So wird deutlich, was Desinformation bedeutet, wie wichtig journalistische Recherche und ein reflektierter Umgang mit Medien sind. Das ist Medienbildung und zugleich nachhaltige Redaktionsarbeit."Den Nachhaltigkeitspreis Medien schreibt die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) mit den Stiftungspartnern Bayerischer Rundfunk, GMX/WEB.de, HIGH VIEW, rfo Regional Fernsehen Oberbayern, RTLZWEI und TVA Ostbayern aus dem Nachhaltigkeitspakt Medien (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.blm.de%2Fde%2Fwir-foerdern%2Fnachhaltigkeit%2Fnachhaltigkeitspakt_medien.cfm&data=05%7C02%7Cpetra.ragaller%40blm.de%7Ce8a0226edfa64e6b471008df1edbe663%7C0721e27459314d3ebe1df446b67c99f1%7C0%7C0%7C639263601937982454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=02exbtr9aQN5TjSFZE0w5A0qjzfACLHVi5eo5DaiSqo%3D&reserved=0) aus. Die Preisverleihung findet am 22. Oktober 2026 (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedientage.de%2Fprogramm%2Fpanel%2F%3Fid%3D947&data=05%7C02%7Cpetra.ragaller%40blm.de%7Ce8a0226edfa64e6b471008df1edbe663%7C0721e27459314d3ebe1df446b67c99f1%7C0%7C0%7C639263601938032907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=gSV1jyVFsGyoAN7%2FL%2FxkqTHCSLehmVplOYE0Ww1rlks%3D&reserved=0) im Rahmen der MEDIENTAGE München statt.Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel. 089/63808-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6362186