Neunkirchen/Siegerland (ots) -Auf Kurs für 2030: Wie SSI Schäfer Nachhaltigkeit und Wachstum verbindet- CO2-Emissionen seit 2022 um rund 29 % in Scope 1 und Scope 2 reduziert- Auftragseingang im Jahr 2025 um 8,5 % gesteigert- Erstmals mit der EcoVadis-Silbermedaille ausgezeichnetSSI Schäfer verbindet ökologische Verantwortung mit einer zukunftsorientierten Unternehmensentwicklung und erzielt dabei messbare Fortschritte: Seit 2022 konnte der Intralogistik-Anbieter seine direkten und indirekten CO2-Emissionen in Scope 1 und 2 um rund 29 % reduzieren. Damit befindet sich das Unternehmen auf einem guten Weg, sein Klimaziel für 2030 zu erreichen: eine Reduktion der Scope 1- und Scope 2-Emissionen um 40 % gegenüber 2022. Gleichzeitig schafft eine solide Geschäftsentwicklung die Grundlage für die Kompetenzentwicklung von Mitarbeitenden sowie für Investitionen in innovative und nachhaltige Technologien und Lösungen. Der positive Auftragseingang im Jahr 2025 unterstreicht diesen Kurs und lag 8,5 % über dem Vorjahresniveau.Für den weltweit tätigen Intralogistik-Spezialisten mit rund 8.800 Mitarbeitenden in 71 Ländern ist Nachhaltigkeit ein zentrales Handlungsfeld. Sie entwickelt sich zunehmend zu einem Treiber für Innovationen, Investitionen und Wettbewerbsvorteile. "Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, Fortschritte in den Bereichen Ökologie, soziale Verantwortung und Ressourceneffizienz zu erzielen, messbar zu machen und transparent zu berichten", betont Heiko Stötzel, Global Head of Group Social Responsibility & HSE, bei SSI Schäfer.Nachhaltigkeit in Produkten und LösungenBesonders sichtbar wird dieser Ansatz in den Lösungen, die SSI Schäfer für seine Kunden entwickelt. Moderne automatisierte Logistikzentren helfen Unternehmen dabei, Energie zu sparen, Transporte zu reduzieren und Lieferketten effizienter zu gestalten. Ein Beispiel ist das gemeinsam mit dem schwedischen Handelsunternehmen Coop realisierte Distributionszentrum in Eskilstuna. Die hochautomatisierte Anlage versorgt inzwischen mehr als 800 Filialen und wurde 2025 mehrfach für ihre nachhaltige und innovative Ausrichtung ausgezeichnet. Durch den hohen Automatisierungsgrad, optimierte Materialflüsse und die Versorgung mit erneuerbarer Energie wurde das Projekt auf einen effizienten Betrieb ausgelegt. Die Bündelung von Tiefkühl- und Frische-Bereichen unterstützt zudem eine optimierte Transportstruktur.Auch bei den eigenen Produkten setzt SSI Schäfer verstärkt auf Ressourceneffizienz. Für das Palettenregalsystem PR 600 wurde ein neues Trägerprofil entwickelt, das bei gleicher Leistungsfähigkeit rund 10 % weniger Material benötigt. Darüber hinaus prüft das Unternehmen den Einsatz CO2-reduzierter Stahlqualitäten, um den Ressourcenverbrauch und die Emissionen entlang der Wertschöpfungskette weiter zu verringern.Nachhaltigkeit in der OrganisationAm Hauptstandort Neunkirchen entwickelt SSI Schäfer derzeit ein umfassendes Energie- und Dekarbonisierungskonzept. Erste Modellierungen zeigen, dass sich durch den Einsatz von Photovoltaik, Wärmepumpen, effizienten Reservekesseln und einem Wärmenetz signifikante CO2-Einsparungen erzielen und gleichzeitig Risiken durch volatile Energiekosten reduzieren ließen.Parallel analysiert das Unternehmen systematisch physische Klimarisiken an Standorten mit geschäftskritischen Prozessen. Erste Untersuchungen in Neunkirchen, Graz und Malaysia zeigen, wie sich Hitze, Starkregen oder Hochwasser auf Mitarbeitende, Produktionsprozesse und Infrastruktur auswirken können. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in Maßnahmen ein, die Standorte und Lieferketten langfristig resilienter machen sollen.Im vergangenen Jahr investierte das Unternehmen weiterhin verstärkt in Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung sowie Unternehmenskultur. So konnte die Zahl der Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten weiter reduziert werden. Gleichzeitig absolvierten die Mitarbeitenden weltweit rund 13.000 Stunden an Schulungen zu Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz.Von Bronze auf Silber im EcoVadis Sustainability-RatingFür die Fortschritte im Nachhaltigkeitsmanagement wurde SSI Schäfer 2025 erstmals mit der EcoVadis-Silbermedaille* ausgezeichnet und gehört damit zu den besten 15 % der weltweit bewerteten Unternehmen. Nach zwei Jahren Bronze markiert diese Auszeichnung einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements und bestätigt den eingeschlagenen Kurs des Unternehmens.Hier können Sie die Nachhaltigkeitsbroschüre 2025 herunterladen:Nachhaltigkeit | SSI SCHÄFER (https://www.ssi-schaefer.com/de-de/ueber-uns/nachhaltigkeit)Kontakt SSI Schäfer GruppeMelanie Kämpf / Senior Global Communication Manager / GlobalMarketingMobil +49 151 12 11 32 25 / Tel. Office +49 2735 70-252 /Melanie.Kaempf@ssi-schaefer.comAnnika Find / Global Communication Manager / Global MarketingMobil +49 170 983 96 97 / Tel. Office +49 2735 70-9683 /Annika.Find@ssi-schaefer.comOriginal-Content von: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160534/6362184