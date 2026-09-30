Lediglich neun von vierzig DAX-Aktien haben 2026 ein neues Rekordhoch geschafft. Immerhin steigen die Wachstumsprognosen der Konjunkturforscher. Gefühlt ist die Stimmung an den Märkten deutlich schlechter, als es die großen Indizes vermuten lassen. EuroStoxx 50 und DAX haben erst im August ihre Hochs erreicht und seitdem leicht korrigiert, beim Nasdaq 100 wurde jüngst ein neues Rekordhoch verzeichnet. Nicht übel für den landläufig als Krisenmonat verrufenen September. Ein Blick unter die Oberfläche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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