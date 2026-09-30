Brühl (ots) -Die Anforderungen an eine sichere und effiziente Energieversorgung verändern sich. Privathaushalte, Kommunen, Gewerbe und Industrie benötigen zunehmend Lösungen, die zu ihren jeweiligen örtlichen und technischen Voraussetzungen passen. Die Rheingas-Gruppe entwickelt deshalb ihr Leistungsangebot und ihre Strukturen konsequent weiter. Zum 1. Oktober 2026 werden die bestehenden Aktivitäten der Energietechnik in der neuen RG Wärme- und Systemtechnik GmbH (http://rgws-technik.de) gebündelt.Damit trägt Rheingas einer Entwicklung Rechnung, die weit über einzelne Energieträger oder Technologien hinausgeht. Die Rheingas-Gruppe ist mehr als Propan - und moderne Energietechnik ist mehr als Strom. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Energieträger, Technik und Infrastruktur. Von der Wärmeversorgung eines Einfamilienhauses bis zur zuverlässigen Versorgung von Gewerbe- und Industriestandorten.Auch die kommunale Wärmeplanung macht deutlich, dass es nicht überall dieselbe Lösung geben wird. Neben netzgebundenen Versorgungsstrukturen sieht das Wärmeplanungsgesetz ausdrücklich Gebiete für eine dezentrale Wärmeversorgung vor. Gerade in ländlichen Räumen, Randlagen oder an Standorten ohne geeignete Netzinfrastruktur können deshalb individuelle Versorgungskonzepte eine wichtige Rolle spielen."Die Energieversorgung der Zukunft wird vielfältiger. Entscheidend ist nicht eine einzelne Technologie, sondern die passende Lösung für den jeweiligen Kunden und Standort", sagt Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter von Rheingas. "Unsere Stärke liegt seit jeher in der sicheren Energieversorgung. Diese Erfahrung verbinden wir mit technischer Kompetenz. So können wir Lösungen entwickeln, die auch dort funktionieren, wo Standardkonzepte oder zentrale Infrastrukturen nicht passen."Besonders für Gewerbe und Industrie ist eine verlässlich verfügbare Energieversorgung Voraussetzung für funktionierende Prozesse. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Effizienz, Wirtschaftlichkeit und die Weiterentwicklung bestehender Versorgungssysteme. Rheingas verbindet deshalb Energiebelieferung und technische Lösungen zunehmend zu ganzheitlichen Versorgungskonzepten.Mit der neuen Gesellschaft werden die bestehenden Kompetenzen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie laufenden Projekte der Energietechnik unter einem Dach gebündelt. Sitz der Gesellschaft ist Krakow am See in Mecklenburg-Vorpommern, weitere Niederlassungen befinden sich in Dresden und Brühl. Die Geschäftsführung übernehmen Mario Both und Michael Klotz.Die Neuaufstellung ist damit ein weiterer Schritt in der Entwicklung der gesamten Rheingas-Gruppe. Das bestehende Energiegeschäft bleibt die Basis, wird aber zunehmend durch technische Lösungen ergänzt. So schafft Rheingas die Voraussetzungen, flexibler auf Marktveränderungen, neue Technologien und unterschiedliche Anforderungen von Kunden und Standorten reagieren zu können."Unser Anspruch ist Versorgungssicherheit, unabhängig davon, ob es um ein Wohngebäude, einen Gewerbebetrieb oder einen Industriestandort geht", so Thomsen. "Dafür brauchen wir Technologieoffenheit, technische Kompetenz und Lösungen, die in der Praxis funktionieren. Genau darauf richten wir Rheingas weiter aus."Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KGPropan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Energieversorgung. Als Teil der Rheingas-Gruppe verbindet das Unternehmen langjährige Erfahrung in der sicheren Energiebelieferung mit wachsender technischer Kompetenz. Ziel ist es, für unterschiedliche Anforderungen von Privathaushalten bis hin zu Gewerbe- und Industriekunden sichere, effiziente und zunehmend dezentrale Energie- und Wärmelösungen bereitzustellen.Rheingas bietet Lösungen entlang der gesamten Versorgungskette, von der Energiebelieferung über Beratung und Planung bis zur Umsetzung technischer Systeme.Rheingas bietet Lösungen entlang der gesamten Versorgungskette, von der Energiebelieferung über Beratung und Planung bis zur Umsetzung technischer Systeme. Zum Portfolio gehören unter anderem Flüssiggas, Erdgas und Strom sowie Energietechnik und Energieberatung.Im Bereich Energietechnik realisiert Rheingas unter anderem Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke (BHKW) und entwickelt auf den jeweiligen Bedarf zugeschnittene Wärme- und Energiekonzepte. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dezentralen Versorgungskonzepten, die auch dort eine verlässliche Energieversorgung ermöglichen, wo netzgebundene Lösungen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Dabei werden Energieträger und technische Lösungen entsprechend den jeweiligen Anforderungen des Kunden und des Standorts miteinander verbunden.Bundesweit versorgt Rheingas mehr als 30.000 Privat- und Geschäftskunden. Am Standort Krakow am See ist das Unternehmen seit über 35 Jahren in der Region aktiv. Neben der Energieversorgung haben dort Heizungsbau und Energietechnik eine lange Tradition. Von der Beratung und Planung über die technische Umsetzung bis zur Energieversorgung erhalten Kunden Lösungen aus einer Hand. Damit entwickelt die Rheingas-Gruppe ihr Leistungsangebot kontinuierlich entlang der Anforderungen des Energiemarktes weiter und verbindet Versorgungssicherheit mit technischer Kompetenz und dem Ziel einer effizienten, zukunftsfähigen EnergieversorgungMedienkontakt:Pressesprecherin RheingasEvelyn HöllerTel: 02232 7079 1126Mobil: 0151 40466790evelyn.hoeller@rheingas.deOriginal-Content von: Propan Rheingas GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118273/6362199