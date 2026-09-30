Sachwertinvestment trifft Unternehmensanleihe Mit ihrer ersten besicherten Anleihe 2026/30 (ISIN: DE000A460XXX) bringt Paribus ein neues Finanzierungs- und Anlageformat an den Kapitalmarkt. Die bis März 2030 laufende Anleihe hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro und wird jährlich mit 5,5% p.a. verzinst. Geschäftsführer Hans-Henning Brand hat mit uns über das Anlagekonzept, das Technologiezentrum Berlin als Basis der Anleihe-Emission und die weiteren strategischen Ziele der Paribus-Gruppe gesprochen. Anleihen Finder: Herr Brand, Paribus begibt mit der Anleihe 2026/2030 erstmals eine besicherte Unternehmensanleihe. Was ist der Hintergrund dafür und welche Ziele verfolgen Sie mit der Anleihe-Emission?Hans-Henning Brand: Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das seit 2003 als Fondsinitiator erfolgreich ist und zu den etablierten Häusern am Markt zählt. Mit unserem Anleiheangebot geben wir Anlegern nun die Möglichkeit, sich an unserer Unternehmung zu beteiligen und dabei mittelbar auch in Sachwerte zu investieren. Wir möchten neue Anlegergruppen erreichen und mit unserem Angebot Immobilien und Depotfähigkeit zusammenbringen. Wir wollen neue Anlegergruppen erreichen und mit unserem Angebot Immobilien und Depotfähigkeit zusammenbringen. Viele Anleger können sich für ein gut vermietetes Immobilieninvestment begeistern, scheuen aber eine unmittelbare Beteiligung an einem geschlossenen Fonds mit entsprechend langer Kapitalbindung. Hier setzt unsere Unternehmensanleihe an. Sie verbindet die wirtschaftliche Grundlage eines Immobilieninvestments mit den Eigenschaften eines festverzinslichen Wertpapiers: Fester Zins, feste Laufzeit, Verwahrung im Depot. Der Einstieg ist bereits ab 1.000 Euro möglich. Damit schaffen wir einen zusätzlichen Zugang zum Technologiezentrum Berlin und sprechen auch Anleger an, die ihre Kapitalanlagen vor allem über Wertpapiere organisieren. Dazu zählen auch professionelle Investorengruppen. Anleihen Finder: Der Emissionserlös soll in den Erwerb von Anteilen am geschlossenen Publikums-AIF "Paribus Technologiezentrum Berlin" fließen. Können Sie uns den Fonds und das Immobilieninvestment näher erläutern? Hans-Henning Brand: Mit dem Paribus Technologiezentrum Berlin investieren Anleger in eine moderne und langfristig vermietete Büro- und Forschungsimmobilie im Berliner Stadtteil Siemensstadt im Bezirk Spandau. Das Fondsobjekt ist vollständig und langfristig an die BSH Hausgeräte GmbH (BSH) vermietet, ein 100%iges Tochterunternehmen der Robert Bosch GmbH. Die Immobilie beheimatet das globale Forschungs- und Entwicklungszentrum des Konzerns für Wäschepflegeprodukte. Gemeinsam mit dem Mieter wurde ein ESG-Maßnahmenplan entwickelt, der bis Dezember 2026 umgesetzt werden soll und die technische Zukunftsfähigkeit der Immobilie sicherstellt. Der bis 2036 laufende Mietvertrag in Verbindung mit der hervorragenden Mieterbonität ermöglicht dem Fonds langfristig planbare Einnahmen. In der unmittelbaren Umgebung der Fondsimmobilie wird derzeit die großflächige Quartiersentwicklung "Siemensstadt Square" umgesetzt, die die Attraktivität ...

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