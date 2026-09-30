Der GDV hat die neuen Typklassen für die Kfz-Versicherung veröffentlicht. In der Haftpflichtversicherung ändern sie sich für etwa 12 Millionen Autofahrer. Die Typklasse bildet die Schadenbilanzen fast aller in Deutschlang zugelassenen Automodelle ab. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) hat nach den neu berechneten Regionalklassen nun auch die aktuelle Typklassenstatistik veröffentlicht. Die Typklasse ist eine Einstufung, die zeigt, wie viele und wie teure Schäden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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