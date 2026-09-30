Der Goldpreis geriet zu Wochenbeginn massiv unter Druck. Der Rücksetzer unter die eminent wichtige Marke von 4.200 US-Dollar destabilisierte das Edelmetall aus charttechnischer Sicht nachhaltig. Ein Test der zentralen Unterstützungszone 4.000 / 3.950 US-Dollar schien unausweichlich. Besondere Brisanz erhielt die Gemengelage aufgrund des Terminkalanders. Der Schwächeanfall spielte sich unmittelbar vor der Veröffentlichung der PCE-Daten ab. Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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