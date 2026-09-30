Frankfurt am Main (ots) -Seit 2008 füllt das hr-Sinfonieorchester einmal jährlich die myticket Jahrhunderthalle Frankfurt mit dem Music Discovery Project. Bei dieser Begegnung verschiedener musikalischer Welten begeistert es das Publikum stets aufs Neue. Beim nächsten MDP mit dem Titel "ZeitLos" am Freitag, 19., und Samstag, 20. Februar, steht das Orchester wie damals gemeinsam mit der "House-Ikone" Mousse T. auf der Bühne. Der Vorverkauf für die beiden Konzerte, die von hr3 präsentiert werden, beginnt am Donnerstag, 1. Oktober.Sowohl das hr-Sinfonieorchester als auch der Musiker und DJ Mousse T. kennen sich mit zeitloser Musik aus. Letzterer ist seit 30 Jahren international erfolgreicher Künstler und schuf Dancefloor-Klassiker wie "Horny" und "Is It 'Cos I'm Cool". Für die Pop-Legende Tom Jones schrieb Mousse T. den Megahit "Sexbomb" und verewigte sich damit in der Musikgeschichte. Der "Grammy"-Nominierte und mehrfach vom DJ-Musikportal "Traxsource" als Nummer 1 der Top 100 House Artists gekürte Songwriter und Komponist erhielt zudem den renommierten britischen "Ivor Novello Award".Auch heute ist der gebürtige Westfale eine weltweit gefragte DJ-Größe mit regelmäßigen Auftritten in Großbritannien, Spanien und den USA. In seiner langen Karriere hat Mousse T. seine musikalischen Einflüsse dabei immer wieder erweitert: Zu House, Funk und Soul kamen mittlerweile auch orchestrale Arrangements und vor allem der Jazz dazu. Erst 2025 veröffentlichter er den Track "RUN (Disco)" - eine Kooperation mit Donna Summer und Toby Gad. Das Publikum kann sich nun an zwei Abenden von dieser ungewöhnlichen Mischung von Klassik und Pop verzaubern lassen. Das Konzert am Samstag, 20. Februar, gibt es auch als Video-Livestream auf www.hr-sinfonieorchester.de.Music Discovery Project 2027: "ZeitLos"Special Guest: Mousse T.Datum: Freitag, 19., und Samstag, 20. Februar 2027, jeweils 20 UhrOrt: myticket Jahrhunderthalle Frankfurt, Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt-HöchstKarten: 77 | 65 | 50 Euro bzw. ermäßigt 70 | 59 | 45 Euro unter www.hr-ticketcenter.de oder Telefon 069/155-2000Weitere Informationen:www.hr-sinfonieorchester.dewww.facebook.com/hrsinfonieorchesterwww.youtube.com/hrsinfonieorchesterPressekontakt:Isabel SchadTel.: 069 1556823E-Mail: isabel.schad@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6362223