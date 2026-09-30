Berlin (ots) -Der Fernsehsender WELT und das Musikmagazin ROLLING STONE Germany starten am 3. Oktober das gemeinsame Interviewformat "MusikerGrillen". Die Moderatoren Dennis Sand (WELT) und Sassan Niasseri (ROLLING STONE) laden dabei Ikonen der Popkultur zum Grillabend ein. Zum Auftakt sind Thomas Anders, Westbam, Doro Pesch, Joachim Witt und Prinz Pi zu Gast.Bei diesem Format entsteht beim gemeinsamen Gemüseschnibbeln und Würstewenden eine entspannte Gesprächsatmosphäre jenseits von PR-Themen. Am Grill stehen Menschen beieinander und reden miteinander. Über Popkultur, KI, Politik sowie die biografischen Brüche und Entscheidungen der Gäste.Beim gemeinsamen Gemüseschnibbeln und Würstchenwende entsteht, in der eben nicht nur über die ewig gleichen PR-Themen geplaudert wird. Am Grill stehen zwei Menschen beeinander, die miteinander reden. Vielleicht über Kunst, vielleicht über AI, vielleicht über Politik und vielleicht persönliche Brüche. Alles ist möglich.Zum Auftakt widmet sich jede Episode einem spezifischen Leitmotiv des Gastes:- Thomas Anders spricht über Haltung.- Westbam analysiert den Begriff der Freiheit.- Doro Pesch spricht über bedingungslose Treue.- Joachim Witt reflektiert seine künstlerische Wandlung.- Prinz Pi thematisiert anlässlich seines Karriereendes das Loslassen.Die Gespräche beginnen am Rost und enden am Tisch, oft mit einer Unplugged-Performance über den Dächern Berlins.Sassan Niasseri, Director Digital Content beim ROLLING STONE Germany: "Wir wollen wieder echte Tiefe jenseits des Drei-Minuten-Reels schaffen und die Menschen hinter der Musik kennenlernen, Geschichten und Seiten entdecken, die bislang kaum erzählt wurden. ROLLING STONE Germany steht für genau diese Art von intelligentem Entertainment und Musikjournalismus."Dennis Sand, Redaktionsleiter bei WELT: "Die Popkultur hat sich stark in den digitalen Raum verlagert. Wir holen sie bewusst zurück ins lineare Fernsehen, weil sie eines der letzten verbindenden Elemente in einer fragmentierten Gesellschaft ist. Wir müssen wieder mehr Popkultur wagen."Sendetermin: "MusikerGrillen" wird ab dem 3. Oktober 2026 immer samstags um 15:00 Uhr auf WELT TV ausgestrahlt. Auftaktgast der ersten Episode ist Doro Pesch.ÜBER DENNIS SAND: Jahrgang 1985, Redaktionsleiter bei WELT und schreibt über Popkultur und Zeitgeist. Seine Bücher mit Bushido, Jan Ullrich und dem YouTuber Montanablack hielten sich monatelang in den Bestsellerlisten.ÜBER SASSAN NIASSERI: Jahrgang 1975, leitet als Director Digital Content die Webseiten von "Rolling Stone" und "Musikexpress". Er hat diverse Filmbücher veröffentlich, darunter "A Lifetime Full of Fantasy: Das Phantastische Kino - Aufstieg, Fall und Comeback" sowie "Shoot ém in the Head: Eine Film- und Seriengeschichte der Zombies".Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6362218