Die deutsche Industrie verliert an Wettbewerbsfähigkeit, obwohl sich die Konjunkturerwartungen aufhellen. Unternehmen hoffen auf bessere Geschäfte, doch die Industrieproduktion bleibt schwach. Gleichzeitig verlagern sie Produktion und Forschung ins Ausland. Hohe Energiekosten, Bürokratie und immer schnellere Konkurrenten aus China setzen den Standort unter Druck. Die jüngste Volkswagen-Gewinnwarnung zeigt, wie teuer der Umbau bereits wird. Entscheidend ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de