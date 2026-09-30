Wien (www.anleihencheck.de) - Während es im Iran-Konflikt weiterhin keine Fortschritte gibt, haben die Renditeniveaus rund um den Globus deutlich Fahrt aufgenommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die großen Zentralbanken würden die hartnäckig hohe Inflation weiterhin mit Zinserhöhungen bekämpfen. Abgerundet werde dieses ohnehin anspruchsvolle Umfeld durch einen nach wie vor schwer berechenbaren US-Präsidenten. Dennoch würden sich die Kapitalmärkte bemerkenswert resilient zeigen. Sowohl die Aktien- als auch die Credit-Märkte würden sich trotz der zahlreichen Belastungsfaktoren als äußerst krisenfest erweisen. Der Hauptgrund hierfür liege in den weiterhin rekordverdächtigen Unternehmensgewinnen, die den Märkten eine solide fundamentale Unterstützung bieten würden. Das derzeit schwächste Glied in der Kette würden hingegen Staatsanleihen zu sein scheinen. Diese würden nicht nur unter dem starken Renditeanstieg leiden, sondern zusätzlich unter Druck geraten, da die Investoren zunehmend nach den verwundbarsten Marktsegmenten suchen würden. Aktuell sei dabei insbesondere Frankreich in den Fokus der Marktteilnehmer gerückt. (30.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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