Fulda/Düsseldorf (ots) -Vom 5. bis 9. Mai 2027 werden bis zu 100.000 Menschen zum 40. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Düsseldorf erwartet. Am 1. Oktober startet der Ticketverkauf. Informationen dazu gibt es unter kirchentag.de/tickets (https://newsletter.ekir.de/r/b9ubcjn52426ms12031.html).Kirchentag - das bedeutet fünf Tage Kultur- und Musikfestival, Debatten, Austausch, Gemeinschaft, Gottesdienste, Singen, Kerzenmeer, Abendsegen und eine Stadt voller Kirchentagsschals, pfiffiger Ideen und guter Laune. "Beim Kirchentag kommen Menschen zusammen, die sich sonst vielleicht nicht begegnen würden. Wir wollen beim Kirchentag Räume schaffen, in denen man einander mit Neugier begegnet und einander zuhört, auch wenn man unterschiedliche Ansichten hat. Es geht darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich aufeinander einzulassen und dabei gemeinsam gute Erfahrungen zu machen", sagt Kirchentagspräsident Torsten Zugehör, Oberbürgermeister der Lutherstadt Wittenberg.Alles zu Preisen und ErmäßigungenBis zum 3. März 2027 gilt für ausgewählte Tickets der Frühbucherrabatt: Das reguläre 5-Tage-Ticket gibt es für 149 Euro statt regulär 169 Euro, das ermäßigte Ticket für 89 Euro (statt 99 Euro) und das Familienticket für bis zu zwei Erwachsene und mindestens ein Kind bis einschließlich 17 Jahren für 199 Euro (statt 249 Euro). Kinder bis elf Jahre besuchen den Kirchentag kostenfrei.Junge Menschen aus Düsseldorf, Mettmann und Neuss haben mit dem Junges Regio-Ticket die Möglichkeit, fünf Tage lang sehr günstig am Kirchentag teilzunehmen. Das Ticket gilt für Schüler*innen, Auszubildende, Studierende sowie Teilnehmende an Freiwilligendiensten aus der Region und kostet 33 Euro. Für alle anderen aus der Region, die den Kirchentag kennenlernen und unverbindlich schnuppern möchten, eignet sich das 16-Uhr-Ticket, das es Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils ab 16 Uhr für 25 Euro gibt.Schüler*innen, Auszubildende, Studierende, Teilnehmende an Freiwilligendiensten, Menschen mit Behinderung ab einem GdB von 50, Rentner*innen und Empfänger*innen von Arbeitslosengeld I, die nicht aus der Region kommen, können ein ermäßigtes 5-Tage-Ticket für 89 Euro beziehungsweise ein ermäßigtes Tagesticket für 39 Euro erwerben. Geförderte 5-Tage-Tickets für Empfänger*innen von Grundsicherung, Asylbewerber*innen, Geflüchtete und Personen mit Düsselpass kosten 19 Euro.Die InApp-Tickets sind nur in Verbindung mit der im Februar 2027 erscheinenden Kirchentags-App nutzbar. Mit der Kirchentags-App können Besucher*innen ihr persönliches Programm erstellen, nach Programmthemen oder Referierenden suchen und schnell und einfach sehen, welche Veranstaltungen in der Nähe stattfinden.Alternativ kann man bei der Anmeldung ein Papierticket auswählen. Papiertickets werden für eine Zusatzpauschale von 4 Euro vor dem Kirchentag per Post verschickt.Teilnahme sichern und gleichzeitig spendenBeim Kauf eines Kirchentagstickets können Teilnehmende zusätzlich Geld spenden. Ihre Spende unterstützt soziale Projekte und ermöglicht Menschen mit geringem Einkommen die Teilnahme durch geförderte Tickets.Das passende Quartier: Zeltplatz, Schule oder privates ZimmerDie 5-Tage-Tickets, die ermäßigten 5-Tage-Tickets und die 5-Tage-Familientickets enthalten einen ÖPNV-Fahrausweis für das Gebiet des Kirchentages. Unterkünfte müssen die Teilnehmenden bei Bedarf noch hinzubuchen. Der Kirchentag stellt Gemeinschaftsquartiere in ausgewählten Schulen bereit. Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen oder Fahrzeuge gibt es am Caravan Center der Messe Düsseldorf über Visit Düsseldorf (https://newsletter.ekir.de/r/b9ubcjn52427ms12031.html). Offizielle Partnerhotels in Düsseldorf und Umgebung kann man über das Hotelportal (https://newsletter.ekir.de/r/b9ubcjn52428ms12031.html) finden. Private Zimmer, Wohnungen oder Zeltplätze kann man auf der Plattform unterkunft-kirchentag.de (https://newsletter.ekir.de/r/b9ubcjn52429ms12031.html) anbieten, suchen und finden. Zeltplätze gibt es außerdem über Visit Düsseldorf (https://newsletter.ekir.de/r/b9ubcjn52430ms12031.html).Mit dem Chatbot zur gesuchten InformationNeu: Der Kirchentag hat auf seiner Website (https://newsletter.ekir.de/r/b9ubcjn52431ms12031.html) einen digitalen Assistenten. Der Chatbot beantwortet auf Grundlage der offiziellen Angaben des Kirchentages Fragen rund um Teilnahme, Mitwirken, Helfen, Unterkunft und Programm und hilft dabei, schnell die passenden Informationen zu finden."Der Kirchentag wird die NRW-Landeshauptstadt bewegen""Mit dem Start des Ticketverkaufs am 1. Oktober rückt der Kirchentag 2027 in Düsseldorf ein ganzes Stück näher. Wir können es kaum erwarten, Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus bei uns am Rhein willkommen zu heißen. Düsseldorf steht für Offenheit, Vielfalt und natürlich eine gute Portion Humor. Gleichzeitig möchten wir mit den Besuchenden und Mitwirkenden die Fragen aufgreifen, die die Stadt bewegen: Wie wollen und können wir Wohnen zukünftig gestalten? Wie können wir junge, internationale Menschen mehr beteiligen? Wie können wir über den Kirchentag hinaus Räume für Begegnung und Gemeinschaft schaffen?", sagt Susanne Hermanns, rheinische Kirchentagsbeauftragte. "Der Kirchentag wird die Stadt bewegen - und wir freuen uns auf alle, die dabei sind", bekräftigt Max Weber, ebenfalls rheinischer Kirchentagsbeauftragter.Stichwort: Deutscher Evangelischer KirchentagDer Deutsche Evangelische Kirchentag (https://newsletter.ekir.de/r/b9ubcjn52432ms12031.html) wurde 1949 als christliche Laienbewegung gegründet und besteht bis heute als unabhängiger Verein fort. Alle zwei Jahre bringt er als Dialog- und Kulturereignis viele Zehntausende Menschen in einer anderen deutschen Großstadt zusammen. Im Rheinland war der Kirchentag zuletzt 2007 zu Gast - damals in Köln. Düsseldorf war bereits 1973 und 1985 Austragungsort des Kirchentages.Pressekontakt:Pressesprecherin Cornelia Breuer-Iff | 0211 4562-423 |cornelia.breuer-iff@ekir.de |www.ekir.de/presseOriginal-Content von: Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79409/6362253