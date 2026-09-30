Kemptthal (ots) -Fernreisen, Trekking, Bikepacking oder Camping führen oft dorthin, wo die Qualität des verfügbaren Trinkwassers nicht selbstverständlich ist. Mit Micropur bietet Katadyn eine kompakte und bewährte Lösung zur Aufbereitung und Konservierung von Trinkwasser - einfach anzuwenden und leicht im Gepäck zu verstauen.Gerade auf Reisen kann der Zugang zu sicherem Trinkwasser schnell zur Herausforderung werden. Leitungs- oder Quellwasser ist nicht überall bedenkenlos trinkbar, gleichzeitig möchten immer mehr Reisende unabhängig von abgefülltem Wasser in Einwegflaschen unterwegs sein. Micropur ermöglicht es, vorhandenes Wasser gezielt aufzubereiten und damit die eigene Wasserversorgung unterwegs besser zu kontrollieren.Micropur Forte - sicheres Trinkwasser für unterwegsMicropur Forte MF 1T DCCNa wurde für die Desinfektion von klarem Wasser entwickelt. Die kompakten Tabletten wirken gegen Bakterien und Viren und schützen das aufbereitete Wasser dank Silberionen bis zu sechs Monate vor Wiederverkeimung.Damit eignet sich Micropur Forte besonders für Fernreisen, Trekking, Camping und andere Situationen, in denen die mikrobiologische Qualität des verfügbaren Wassers nicht zuverlässig eingeschätzt werden kann. Bei trübem Wasser kann Micropur Forte mit einem Katadyn Wasserfilter kombiniert werden: Der Filter entfernt zunächst Schwebstoffe und Partikel, anschließend übernimmt Micropur Forte die chemische Desinfektion des klaren Wassers.Micropur Forte ist als Tablette, Pulver und Flüssigkeit erhältlich und lässt sich dadurch für unterschiedliche Anwendungen und Wassermengen einsetzen - von der persönlichen Trinkflasche bis zum größeren Wassertank.Weitere Informationen unter www.katadyn.com.Kontakt für Medien:Gerti RingRing PR+491717845519gerti@ring-pr.deOriginal-Content von: Katadyn GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183517/40000189