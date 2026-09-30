Studie untersucht das Potenzial von RNA-Biomarkern für Prognose und Beurteilung minimaler Resterkrankung (MRD) bei lokal fortgeschrittenem, nicht resezierbarem Lungenkrebs im Stadium III

Die Hummingbird Diagnostics GmbH, ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit Fokus auf blutbasierte Tests zur Krankheitsfrüherkennung und Präzisionsmedizin, gab heute bekannt, dass Daten aus einer neuen Kooperationsstudie auf dem ESMO-Kongress 2026 in Madrid, Spanien, vorgestellt werden.

Aufbauend auf der Expertise von Hummingbird in der Krebsfrüherkennung untersucht die Studie, ob blutbasierte RNA-Biomarker Informationen zur Prognose und zum molekularen Krankheitsstatus bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht resezierbarem Lungenkrebs im Stadium III liefern können.

Die Forschungsarbeit wurde in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der LungenClinic Grosshansdorf und des F.D. Roosevelt University General Hospital Banská Bystrica in der Slowakei durchgeführt. Die Studienergebnisse werden auf dem Kongress präsentiert.

Angaben zur Präsentation

Titel: A Single-RNA Biomarker Prognostic/MRD Assay for Locally Advanced, Non-Resectable Stage III Lung Cancer

Präsentationsnummer: 4323P

Präsentationsart: Posterpräsentation

Kategorie: Translationale Forschung und Biomarker

Datum und Uhrzeit: Freitag, 23. Oktober 2026, 15:15-16:00 Uhr CEST

Über Hummingbird Diagnostics

Hummingbird Diagnostics ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das blutbasierte Tests für die Krankheitsfrüherkennung und personalisierte Medizin entwickelt.

Weitere Informationen unter www.hummingbird-diagnostics.com.

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Kathrin Waurich-Hähnlein

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