Studie untersucht das Potenzial von RNA-Biomarkern für Prognose und Beurteilung minimaler Resterkrankung (MRD) bei lokal fortgeschrittenem, nicht resezierbarem Lungenkrebs im Stadium III
Die Hummingbird Diagnostics GmbH, ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit Fokus auf blutbasierte Tests zur Krankheitsfrüherkennung und Präzisionsmedizin, gab heute bekannt, dass Daten aus einer neuen Kooperationsstudie auf dem ESMO-Kongress 2026 in Madrid, Spanien, vorgestellt werden.
Aufbauend auf der Expertise von Hummingbird in der Krebsfrüherkennung untersucht die Studie, ob blutbasierte RNA-Biomarker Informationen zur Prognose und zum molekularen Krankheitsstatus bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht resezierbarem Lungenkrebs im Stadium III liefern können.
Die Forschungsarbeit wurde in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der LungenClinic Grosshansdorf und des F.D. Roosevelt University General Hospital Banská Bystrica in der Slowakei durchgeführt. Die Studienergebnisse werden auf dem Kongress präsentiert.
Angaben zur Präsentation
Titel: A Single-RNA Biomarker Prognostic/MRD Assay for Locally Advanced, Non-Resectable Stage III Lung Cancer
Präsentationsnummer: 4323P
Präsentationsart: Posterpräsentation
Kategorie: Translationale Forschung und Biomarker
Datum und Uhrzeit: Freitag, 23. Oktober 2026, 15:15-16:00 Uhr CEST
Über Hummingbird Diagnostics
Hummingbird Diagnostics ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das blutbasierte Tests für die Krankheitsfrüherkennung und personalisierte Medizin entwickelt.
Weitere Informationen unter www.hummingbird-diagnostics.com.
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Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260930513934/de/
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Kathrin Waurich-Hähnlein
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