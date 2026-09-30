Robinhoods Krypto-Chef Johann Kerbrat erwartet, dass die Grenze zwischen traditionellen Wertpapier- und Kryptomärkten langfristig verschwindet. Passend dazu will Robinhood ausgewählte US-Aktien künftig auch am Wochenende handelbar machen. Die klassische Börse dürfte deshalb zwar nicht verschwinden. Für Robinhood eröffnet der Handel rund um die Uhr jedoch die Chance, aus seinen Kunden noch deutlich mehr Umsatz herauszuholen. Tokenisierung beseitigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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