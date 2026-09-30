Palantir und Oracle werden an der Börse derzeit mit einer ähnlichen Marktkapitalisierung bewertet, obwohl zwischen den beiden Softwarekonzernen beim Umsatz und Gewinn ein erheblicher Abstand liegt. Während Palantir mit starkem Wachstum und hohen Margen punktet, steht Oracle vor der Herausforderung, seinen milliardenschweren Ausbau der KI- und Cloud-Infrastruktur zu finanzieren. Ähnliche Börsenwerte, völlig andere Größenordnungen Palantir und Oracle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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